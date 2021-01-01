إصدار تجريبي من واتساب معرفة من غادر المجموعة أو تمت إزالته منها

يعمل واتساب على مجموعة من الميزات لتوسيع قائمة الميزات الخاصة به وجعلها أكثر جاذبية لمستخدميها. تركز معظم الميزات بشكل أساسي على الدردشات الجماعية. على سبيل المثال ، الإصدار الأخير الذي يسمح لمشرفي المجموعة بحذف الرسائل للجميع والمزيد. هناك ميزة أخرى تم رصد واتساب وهو يختبرها في أحدث إصدار تجريبي له.
وفقًا لـ WABetaInfo ، تتيح أحدث ميزة لمستخدمي واتساب معرفة من غادر المجموعة أو من تمت إزالته من قبل المسؤول نفسه. هذا من شأنه أن يلغي الحاجة إلى سؤال أعضاء المجموعة من وكيف تمت إزالة شخص ما من المجموعة. ستكون ميزة واتساب هذه متاحة لكل من أعضاء المجموعة والمسؤولين.
يمكن الوصول إلى ميزة مجموعة واتساب الجديدة هذه ضمن قائمة المشاركين الحاليين في علامة التبويب "معلومات المجموعة". هنا ، سترى خيارًا جديدًا ، "انظر المشاركين السابقين". سيحتوي هذا القسم على أسماء الأعضاء الذين تمت إزالتهم. حتى أنه يحصل على شريط بحث مخصص للعثور على شخص محدد ، وهو أمر جيد لمجموعة لديها قائمة أعضاء ضخمة.
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