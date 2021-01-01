في سبتمبر 2021 ، أعلنت شركة آبل عن أحدث جيلها التاسع من iPad. الآن ، تستعد الشركة لإصدار الجيل التالي من أجهزة iPad في وقت لاحق من هذا العام. ولكن قبل أي إعلان رسمي ، تم رصد صور CAD لجهاز iPad 2022 ، مما يكشف عن تصميمه.
تمت مشاركة عروض CAD حصريًا بواسطة MySmartPrice. تقدم لنا هذه الصور نظرة أولية على الجيل العاشر من iPad وتصميمه في مجده الكامل. في السابق ، قمنا بتغطية التقارير المتعلقة بالجهاز اللوحي الذي تحول أخيرًا إلى معيار USB من النوع C للشحن ونقل البيانات ، لكن عروض CAD هذه لا تؤكد هذه الميزة.
بالنظر إلى هذه الصور ، يمكننا أيضًا معرفة أن طراز الجيل التالي سيكون مشابهًا لأجهزة iPad من الجيل التاسع من حيث التصميم ، مع وجود الكاميرا الأمامية في الأعلى و Touch ID في الجزء السفلي من الشاشة. علاوة على ذلك ، فإن لوحة الشاشة محاطة أيضًا بإطارات ملحوظة من جميع الجوانب الأربعة. في الخلف ، يصور التجسيد مستشعر الكاميرا الخلفية الوحيد مثل سابقه.
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