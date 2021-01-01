

iPad 2022 iPad 2022

في سبتمبر 2021 ، أعلنت شركة آبل عن أحدث جيلها التاسع من iPad. الآن ، تستعد الشركة لإصدار الجيل التالي من أجهزة iPad في وقت لاحق من هذا العام. ولكن قبل أي إعلان رسمي ، تم رصد صور CAD لجهاز iPad 2022 ، مما يكشف عن تصميمه.



تمت مشاركة عروض CAD حصريًا بواسطة MySmartPrice. تقدم لنا هذه الصور نظرة أولية على الجيل العاشر من iPad وتصميمه في مجده الكامل. في السابق ، قمنا بتغطية التقارير المتعلقة بالجهاز اللوحي الذي تحول أخيرًا إلى معيار USB من النوع C للشحن ونقل البيانات ، لكن عروض CAD هذه لا تؤكد هذه الميزة.



بالنظر إلى هذه الصور ، يمكننا أيضًا معرفة أن طراز الجيل التالي سيكون مشابهًا لأجهزة iPad من الجيل التاسع من حيث التصميم ، مع وجود الكاميرا الأمامية في الأعلى و Touch ID في الجزء السفلي من الشاشة. علاوة على ذلك ، فإن لوحة الشاشة محاطة أيضًا بإطارات ملحوظة من جميع الجوانب الأربعة. في الخلف ، يصور التجسيد مستشعر الكاميرا الخلفية الوحيد مثل سابقه.

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ومع ذلك ، على عكس أجهزة iPad من الجيل التاسع ، ستحتوي النسخة القادمة على وحدة كاميرا صغيرة بيضاوية الشكل ، مشابهة في التصميم لسلسلة iPhone X. يضم هذا الكاميرا الفردية بالإضافة إلى وحدة فلاش LED. بصرف النظر عن هذا ، فإن الجانب الوحيد الملحوظ على ظهره هو شعار العلامة التجارية العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها.في الجزء السفلي من الجهاز ، يمكننا رؤية شبكات مكبرات الصوت ، والتي تعد جزءًا من إعداد السماعات الرباعية ، مع وجود مكبري الصوت الآخرين في الأعلى. يمكننا أن نرى منفذ الشحن الخاص به ، لكنه مغطى باللون الأحمر ، لذلك من غير الواضح ما إذا كان منفذ الشحن من النوع C أو منفذ آبل Lightning.بناءً على ما نعرفه حتى الآن ، سيتم تشغيل الجيل العاشر من iPad بواسطة مجموعة شرائح A14 التي ظهرت في سلسلة iPhone 12 ويمكن أن تحتوي على شاشة Retina أكبر مقاس 10.5 بوصة أو 10.9 بوصة. هذه هي كل المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي ، لذا استمر في الاطلاع على المزيد من التحديثات.