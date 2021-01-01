تأجيل إطلاق تحديث iPadOS 16 من أبل

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iPadOS 16

وفقًا لمارك غورمان من بلومبيرج، لن تصدر أبل تحديث نظام iPadOS 16 مع iOS 16 في شهر سبتمبر كما هو معتاد، إذ تخطط الشركة للانتظار حتى شهر أكتوبر لطرحه.

وتهدف Stage Manager، وهي ميزة جديدة للمهام المتعددة والتي كانت أبل تعمل عليها لجهاز iPad، إلى توفير تجربة تعدد مهام تشبه تلك الموجودة بأجهزة Mac. ويُقال إن تنفيذ ميزة Stage Manager هو عامل مساهم في تأخر إصدار iPadOS 16 لأن أبل لا تزال تعمل على حل المشاكل.

إذا تم تأجيل الطرح، فسيكون لدى أبل المزيد من الوقت للتركيز على إنهاء iOS 16 قبل أن تحول انتباهها إلى تطوير iPadOS 16.

سيقدم تحديث iPadOS 16 تطبيق طقس مدمج ودعمًا أفضل لشاشات العرض الخارجية وإعدادات تشبه Mac لتطبيقات الإنتاجية. في حين سيضيف iOS 16 شاشة قفل مُجددة وخيار مسح نصوص iMessage وتطبيق صفحة رئيسية معاد تصميمه.

المصدر: بوابه المتميز

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