Samsung Self-Repair من iFixit متوفر الآن بدءًا من الولايات المتحدة



Samsung Self-Repair Samsung Self-Repair

لتنفيذ خدمة الإصلاح الذاتي، تتعاون شركة سامسونج مع iFixit، مجتمع الإصلاح الرائد عبر الإنترنت. ويضيف هذا البرنامج إلى توسعات الإصلاح المستمرة الصديقة للمستهلك من سامسونج ويؤكد مجددًا التزام الشركة بتزويد المستهلكين بحلول مستدامة تمكنهم من دعم اقتصاد أكثر دائرية من خلال إطالة عمر أجهزتهم.



تأتي مكونات سامسونج الأصلية متاحة الآن على iFixit لمجموعة Galaxy Tab S7+ و Galaxy S20 و Galaxy S21، بما في ذلك الشاشات البديلة والزجاج الخلفي ومنافذ الشحن… كل هذا متاح الآن على موقع iFixit.com كأجزاء منفصلة أو في مجموعات الإصلاح التي تشمل جميع الأجزاء والمعدات اللازمة لإصلاح جهاز Galaxy المتوافق.



وعلاوةً على ذلك، يسهل البرنامج على العملاء إرسال مكوناتهم المستخدمة لإعادة التدوير الأخلاقي لأن مجموعات العرض الجديدة ستتضمن ملصق إرجاع لإرسال الأجزاء المستخدمة مرة أخرى إلى سامسونج، دون أي تكلفة على العميل.

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تتوفر قطع غيار هواتف Galaxy الأصلية حاليًا في الولايات المتحدة فقط بدءًا من 2 أغسطس. وتقول iFixit انها تحاول توسيع خط منتجاتها وإضافة المزيد من المكونات الكاملة.