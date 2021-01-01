تكشف تسريبات عن تصميم ومواصفات سماعة Galaxy Buds2 Pro اللاسلكية



Galaxy Buds2 Pro Galaxy Buds2 Pro

إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات وتصميم سماعة سامسونج اللاسلكية القادمة Galaxy Buds2 Pro.



تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 10 من أغسطس للإعلان الرسمي عن الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold4 وZ Flip4، كما تقدم خلال حدث Galaxy Unpacked إصدار جديد من السماعات اللاسلكية.



ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من WinFuture عن صور رسمية ثلاثية الأبعاد توضح تصميم سماعة Galaxy Buds2 Pro والمواصفات التي ينطلق بها هذا الإصدار.

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وتظهر سماعة Galaxy Buds2 Pro باللون الرمادي بنفس التصميم المميز للإصدار الرئيسي، إلا أن الإصدار الرئيسي مميز بتصميم غير لامع.أيضاً تأتي السماعة بمحرك 10مم، وتقنية البلوتوث 5.3، وعدد من الميكروفونات في كل جهة من السماعة لإلتقاط الأصوات، ولدعم ميزة إلغاء الضوضاء، ومن المتوقع أن تدعم إلغاء الضوضاء الذكية بآداء أفضل.ومن المقرر أن تدعم سماعة Galaxy Buds2 Pro صوتيات 360 درحة، لدعم التطبيقات وصوتيات HD، مكالمات أكثر وضوحاً.وتدعم السماعة معايير IPX7 في مقاومة الماء والغبار، كما يصل عمر الشحن إلى 8 ساعات من التشغيل، أو 29 ساعة مع الحافظة، وتدعم الشحن عبر منفذ USB C، ومن المقرر أن تنطلق للبيع في 26 من أغسطس.