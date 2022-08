تطبيقات ضارة على هواتف أندرويد تسرق الحسابات البنكية

تطبيقات ضارة تطبيقات ضارة

أكد تقرير جديد عن خبراء الأمن السيبراني، تم نشره منذ 5 أيام، أنه تم الكشف عن مجموعة جديدة من تطبيقات أندرويد الضارة، المليئة بالبرامج الإعلانية والبرمجايات الخبيثة على متجر Google Play والتي تم تحميلها أكثر 10 ملايين مرة على الأجهزة المحمولة.



وتشمل مجموعة تطبيقات أندرويد الضارة المكتشفة حديثًا: تشكيلة مختلفة من البرامج؛ من بينها أدوات لتحرير الصور ولوحات المفاتيح الافتراضية ومحسّنات النظام ومبدلات خلفية الشاشة والمزيد.



– قائمة بتطبيقات أندرويد الضارة التي يجب حذفها فورًا:



قد يعجبك أيضا...

Photo Editor – Design MakerPhoto & Exif EditorPhoto Editor – Filters EffectsPhoto Filters & EffectsPhoto Editor : Blur ImagePhoto Editor : Cut, PasteStickers & GIFNeon Theme KeyboardNeon Theme – Android KeyboardCashe CleanerFancy ChargingCashe CleanerCall Skins – Caller ThemesFunny CallerCallMe Phone ThemesInCall: Contact BackgroundMyCall – Call PersonalizationCaller Theme (com.caller.theme.slow)Caller Theme (com.callertheme.firstref)Funny Wallpapers – Live Screen4K Wallpapers Auto Changer4D WallpapersStock Wallpapers & BackgroundsNotes – reminders and listsPoco Launcher4K Pro CameraYouToon – AI Cartoon EffectPista – Cartoon Photo EffectWater Reminder- Tracker & ReminderYoga- For Beginner to AdvancedChat OnlineBeauty FilterRetouch and CutoutArt Filtersيذكر أن شركة جوجل الأمريكية لا تحذف التطبيقات المصابة بجوكر وسرقة البيانات والتلاعب بالأموال؛ ما يثير الرعب في قلوب مستخدمي هواتف أندرويد.والجدير بالذكر أنه حتى إن تم حذف جميع هذه التطبيقات في النهاية من المحتمل أن يعود العديد من التطبيقات الأخرى لتصبح أكثر تعقيدًا، ويصعب اكتشافها، وتعتبر هذه تهديدات مستمرة ستحتاج إلى تعلم كيفية التعايش معها وحماية نفسك بدلًا من انتظار جوجل للتصرف، وأهمها هو حذف كل تطبيق تم ذكره.