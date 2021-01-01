تطبيقات ضارة على هواتف أندرويد تسرق الحسابات البنكية

تطبيقات ضارة
أكد تقرير جديد عن خبراء الأمن السيبراني، تم نشره منذ 5 أيام، أنه تم الكشف عن مجموعة جديدة من تطبيقات أندرويد الضارة، المليئة بالبرامج الإعلانية والبرمجايات الخبيثة على متجر Google Play والتي تم تحميلها أكثر 10 ملايين مرة على الأجهزة المحمولة.
وتشمل مجموعة تطبيقات أندرويد الضارة المكتشفة حديثًا: تشكيلة مختلفة من البرامج؛ من بينها أدوات لتحرير الصور ولوحات المفاتيح الافتراضية ومحسّنات النظام ومبدلات خلفية الشاشة والمزيد.
– قائمة بتطبيقات أندرويد الضارة التي يجب حذفها فورًا:
Photo Editor – Design Maker
Photo & Exif Editor
Photo Editor – Filters Effects
Photo Filters & Effects
Photo Editor : Blur Image
Photo Editor : Cut, Paste
Stickers & GIF
Neon Theme Keyboard
Neon Theme – Android Keyboard
Cashe Cleaner
Fancy Charging
Cashe Cleaner
Call Skins – Caller Themes
Funny Caller
CallMe Phone Themes
InCall: Contact Background
MyCall – Call Personalization
Caller Theme (com.caller.theme.slow)
Caller Theme (com.callertheme.firstref)
Funny Wallpapers – Live Screen
4K Wallpapers Auto Changer
4D Wallpapers
Stock Wallpapers & Backgrounds
Notes – reminders and lists
Poco Launcher
4K Pro Camera
YouToon – AI Cartoon Effect
Pista – Cartoon Photo Effect
Water Reminder- Tracker & Reminder
Yoga- For Beginner to Advanced
Chat Online
Beauty Filter
Retouch and Cutout
Art Filters
يذكر أن شركة جوجل الأمريكية لا تحذف التطبيقات المصابة بجوكر وسرقة البيانات والتلاعب بالأموال؛ ما يثير الرعب في قلوب مستخدمي هواتف أندرويد.
والجدير بالذكر أنه حتى إن تم حذف جميع هذه التطبيقات في النهاية من المحتمل أن يعود العديد من التطبيقات الأخرى لتصبح أكثر تعقيدًا، ويصعب اكتشافها، وتعتبر هذه تهديدات مستمرة ستحتاج إلى تعلم كيفية التعايش معها وحماية نفسك بدلًا من انتظار جوجل للتصرف، وأهمها هو حذف كل تطبيق تم ذكره.
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