تسريبات عن هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد من سامسونج



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

كشفت تسريبات جديدة عن أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطرح كاميرا بدقة فائقة لأول مرة في تاريخها؛ حيث من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بكاميرا دقة 200 ميجا بيكسل.



– تفاصيل كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد من سامسونج:



من المقرر أن تطور شركة سامسونج الكاميرا في هواتفها الجديدة بسبب أساسي غرضه المنافسة؛ حيث سبقت شركة Motorola الشركة الكورية الجنوبية لتكون أول شركة في تطوير كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل؛ إذ إن هاتف Motorola Frontier يضم مستشعر كاميرا بتلك الدقة.

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ووفقًا للتسريبات فإن شركة سامسونج لم تكشف بعد عن مستشعر الكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل الذي سيتم استخدامه في هاتف Galaxy S23 Ultra، بينما يعمل هاتف موتورولا Motorola Frontier بمستشعر Samsung ISOCELL HP1.وعلى الرغم من أن هاتفي Motorola Frontier وGalaxy S23 Ultra من سامسونج لديهما دقة الكاميرا نفسها إلا أنهما لن يقدما نفس أداء الكاميرا؛ بسبب اختلاف المستشعرات.ومن المتوقع أيضًا أن تدخل الشركة الصينية Xiaomi المنافسة؛ حيث سيأتي هاتف Xiaomi 12T Pro مع كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل.وتوضح التسريبات أن تصميم الكاميرا الخلفية سيكون مختلفًا عن إصدارات سامسونج السابقة؛ حيث تظهر جزيرة الكاميرا بتصميم مشابه لهاتفي شاومي Xiaomi Mi 11 وXiaomi 12.يذكر أن هاتف Galaxy S23 Ultra سيأتي بتصميم مميز مع غطاء خلفية بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز لسلسة Note، وقلم إلكتروني باللون الأسود.وسيحتوي على شاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الهاتف الذكي نسبة عالية جدًا؛ بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز؛ ما يشير إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي.الجدير بالذكر أن الصور ثلاثية الأبعاد حول هاتف Galaxy S23 Ultra انتشرت رغم أنه قيد التطوير في هذه المرحلة ولا يوجد تصميم نهائي لهذا الهاتف الذكي في الوقت الحالي.