هاتف “Oppo A77” جديد بمواصفات مميزة وسعر مناسب



Oppo A77 Oppo A77

أعلنت شركة Oppo الصينية عن استعدادها لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Oppo A77. ومن المقرر إطلاق الهاتف الجديد إلى السوق الهندي بحلول الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ثم سينطلق الهاتف بالأسواق العالمية.



– مواصفات هاتف Oppo A77 من Oppo:



– الشاشة

يأتي هاتف Oppo A77 الجديد بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

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وتحتوي شاشة الهاتف أيضًا على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي، كما تدعم الشاشة نطاق ألوان DCI-P3 يغطي الشاشة بنسبة 100%.– الكاميرايقدم هاتف Oppo A77 من Oppo كاميرا خلفية مزدوجة، تأتي بتصميم مستطيل الشكل، وتحتوي على عدسة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، متصلة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.– الأداءيعمل هاتف Oppo A77 الجديد بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، والمطور بدقة تصنيع 6 نانو متر، والذي يقدم دعمًا لشبكات الجيل الرابع 4G. كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12.1 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.– التخزينويقترن هاتف Oppo A77 بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجا بايت، كما يدعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 5 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجا بايت.ويحتوي أيضًا على فتحة بطاقة microSD لتوسيع ذاكرة التخزين الداخلية حتى ما يصل إلى 1 تيرا بايت.– البطاريةيتميز هاتف Oppo A77 من Oppo ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 53% في غصون 30 دقيقة، وإلى 100% في غصون 69 دقيقة.– مزايا أخرىيشمل هاتف Oppo A77 الجديد العديد من المزايا الأخرى، مثل: قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ودعم تقنية GPS، ومنفذ شحن من نوع USB -C، وتقنية الـ Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملليميتر، ودعم بطاقة SIM المزدوجة، وشبكة واى فاى Wi-Fi 802.11ac، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، ودعم تقنية الدفع الإلكتروني NFC.– السعرأخيرًا سيتوفر هاتف Oppo A77 من الشركة الصينية Oppo مقابل سعر حوالى 202 دولار في الهند.