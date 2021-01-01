تعرف كيف يمكنك إخفاء الظهور أونلاين على إنستجرام؟



إنستجرام إنستجرام

إنستجرام هو تطبيق اجتماعي أمريكي لمشاركة الصور والفيديوهات مملوك لشركة ميتا، وقد أنشأه كلٌ من “كيفن سيستروم” و”مايك كرايغر”.



ومن المعروف أن التطبيق يسمح لمستخدميه برفع الوسائط التي بالإمكان تعديلها من خلال الفلاتر وتنظيمها باستخدام الوسوم والإشارات الجغرافية. وبالنسبة للمنشورات يمكن مشاركتها للعامة أو مع مستخدمين يتم قبول طلبات متابعتهم مُسبقًا. كما يمكن للمستخدمين تصفح محتوى المستخدمين الآخرين من خلال الإشارات والمواقع ومشاهدة المحتوى الأكثر شيوعًا.



ويمكن أيضًا الإعجاب بالصور ومتابعة الآخرين لإضافة محتواهم في الصفحة الرئيسية؛ بهدف متابعة آخر المستجدات والأخبار.

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لكن خلال السطور التالية نستعرض مشكلة مهمة يعاني منها بعض مستخدمي تطبيق إنستجرام وهي كيف يمكن إخفاء الظهور “أونلاين”.إذا كنت تمتلك حسابًا على التطبيق العالمي لمشاركة الصور و الفيديوهات “إنستجرام” فمن المحتمل أنك لاحظت وجود نقطة خضراء بجانب الشخص تعني أن هذا الشخص أونلاين.عند تشغيل “حالة النشاط” في تطبيق إنستجرام يمكن لكل من الحسابات التي تتابعها والحسابات التي ترسل لها الرسائل معرفة أنك أونلاين في حالة اتصالك بالإنترنت، الأمر الذي يبدو محرجًا بعض الشيء إذا كان بإمكان شخص ما رؤيتك أونلاين ولكنك لم ترد على رسالته؛ لذلك سنقدم طريقة سهلة وبسيطة تخفي ظهور المستخدم أونلاين على إنستجرام.. إليك الطريقة:لتجنب ظهورك أونلاين على تطبيق إنستجرام يكمن ذلك في طريقة بسيطة جدًا وهي إيقاف تشغيل حالة نشاطك. لكن تذكر أنه سيتم إخفاء حالة نشاط الأشخاص الآخرين عنك أيضًا، بالإضافة إلى أنك لن تستطيع رؤية من تراسله “يكتب” داخل الدردشة.– طريقة إخفاء ظهور المستخدم أونلاين على إنستجرام:1- افتح تطبيق إنستجرام من هاتفك الذكي.2- اضغط على صورة ملفك الشخصي في أسفل يمين الشاشة.3- انقر فوق أيقونة الـ 3 أسطر في أعلى يمين الشاشة.4- اختر الإعدادات (Settings) ثم اضغط على الخصوصية (privacy).5- مرر إلى الأسفل ثم اضغط على حالة النشاط (Activity Status).6- قم بغلق مفتاح إظهار حالة النشاط (Show activity status).