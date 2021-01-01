تسريبات : أسعار الهواتف المنتظرة لشركة «أبل»

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صورة الخبر: أبل
أبل

قبل شهر من موعد الكشف عن مجموعة هواتف "آيفون 14"، تحدثت تقارير إخبارية عن أسعار الهواتف المنتظرة لشركة "أبل".

ودأبت "أبل" على الكشف عن أحدث أجهزتها، خصوصا هواتف "آيفون"، خلال مؤتمر سنوي تعقده في شهر سبتمبر من كل عام.

وفي هذا السياق، ذكر موقع (macrumors) التقني، أن سعر "آيفون 14" يمكن أن يكون مطابقا لهاتف "آيفون 13" الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

وأضاف أن القرار اتخذ من طرف كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل، على الرغم مما تواجه الشركة من ارتفاع في تكاليف الإنتاج، نتيجة التضخم الكبير في الأسعار والاضطرابات التي واجهت سلال التوريد الخاصة بها.

وقال إن ثمن هاتف "آيفون 14" سيبدأ من 799 دولارا أمريكيا، وهو نفس السعر الذي كان لهاتف آيفون 13"، ذي الشاشة التي تبلغ 6.1 إنش.

وفي حال أطلقت "أبل" الهاتف الجديد بنفس ثمن الهاتف السابق، فسيكون ذلك العام الثاني على التوالي الذي يكون فيه هاتف 6.1 إنش بالثمن نفسه.

وكان هاتف آيفون 12 ألذي أطلق في عام 220 يبدأ بسعر 799 دولارا.
ولا يتوقع أن يظهر ما يعرف بـ"ميني آيفون 14" ذي الشاشة الأصغر حجما.

وكانت "أبل" أطلقت هذا النوع من الهواتف في النسخة السابقة "ميني آيفون 13"، لكن لم يحظ بشعبية كبيرة، رغم أنه كان خيارا اقتصاديا خاصة أن سعره يبلغ 699 دولارا، ولذلك، ستركز "أبل" على الهواتف ذات الأحجام الكبيرة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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