إطلاق أقوى صاروخ في العالم خلال أسبوعين

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دخلت ناسا في المرحلة النهائية لإطلاق مهمتها "Artemis" حيث ستطلق أقوى صاروخ في العالم، نظام الإطلاق الفضائي "SLS"، وكبسولة أوريون إلى منصة الإطلاق في غضون أسبوعين فقط.



وقال مدير ناسا بيل نيلسون خلال مؤتمر صحفي: "هذا هو جيل أرتميس الآن" .



ذكر: "كنا في جيل أبولو، لكن هذا جيل جديد، هذا نوع جديد من رواد الفضاء، وبالنسبة لنا جميعًا الذين يحدقون في القمر، نحلم باليوم الذي تعود فيه البشرية إلى سطح القمر، أيها الناس، نحن هنا، نبدأ مع أرتميس الأول.

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عقدت وكالة الفضاء الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة ما سيراه العالم عندما تنطلق المهمة في الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 29 أغسطس.ستقف كبسولة SLS وOrion للطاقم شامخة في مجمع Launch 39b في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال ، فلوريدا ، والذي يمكن أن يشهد تجمع ما لا يقل عن 100000 شخص على طول الساحل لمشاهدة الرحلة الأولى التاريخية.سيولد الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 32 طابقًا 8.8 مليون رطل من الدفع عند رفعه، مما يسمح له بالصعود إلى الغلاف الجوي قبل الانفصال عن مركبة أوريون بعد ثماني دقائق.سيشرع Orion بعد ذلك في رحلته إلى القمر حيث تقع أقرب نقطة له على بعد 63 ميلاً فقط من سطح القمر و38000 ميل بعد الجانب البعيد من القمر خلال أبعد نقطة له.المهمة التي استمرت لأشهر هي أكثر من مجرد اختبار للتأكد من أن الصاروخ والكبسولة قادران وآمنان على نقل أول امرأة وشخص ملون إلى القمر في عام 2025، وهو ما يمثل نقطة انطلاق لوضع أول بشر على سطح المريخ.وقال نيلسون: "نحن ذاهبون إلى المريخ وسنعود إلى القمر من أجل العمل والعيش والبقاء على قيد الحياة".أضاف: "سوف نتعلم كيفية استخدام الموارد على القمر حتى نتمكن من بناء الأشياء في المستقبل".