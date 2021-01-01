سقوط حطام مركبة «سبيس إكس» في ولاية نيوساوث ويلز

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وكالة الفضاء الأسترالية سقوط حطام مركبة شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ويذكر، أنه في وقت سابق أعلن أن السكان المحليين في شهر يوليو سمعوا دويا قويا، واعتقدوا أنه ناتج عن دخول مركبة الشحن الفضائية الأمريكية Dragon في الغلاف الجوي للأرض.

اعلن ممثل الوكالة الأسترالية "تؤكد الوكالة على أن هذا الحطام الفضائي مرتبط بمهمة شركة سبيس إكس، ونواصل التعاون مع زملائنا في الولايات المتحدة".

ويشار، إلى أنه عثر على ثلاث قطع من الحطام الفضائي في منطقة الجبال الثلجية، كانت إحداها في حظيرة أغنام، وتعتبر هذه القطع الأكبر من بين قطع الحطام الفضائي، التي اكتشفت في استراليا منذ عام 1979.

ووفقا للقناة، يمكن أن تكون هناك بعض القطع الأخرى في المنطقة، لذلك تحذر الوكالة السكان المحليين من محاولة إخراجها في حالة عثورهم عليها، وعليهم الاتصال هاتفيا عبر الخط الساخن بشركة "سبيس إكس" أو إرسال رسالة إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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