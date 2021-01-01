سقوط حطام مركبة «سبيس إكس» في ولاية نيوساوث ويلز

أكدت وكالة الفضاء الأسترالية سقوط حطام مركبة شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.
ويذكر، أنه في وقت سابق أعلن أن السكان المحليين في شهر يوليو سمعوا دويا قويا، واعتقدوا أنه ناتج عن دخول مركبة الشحن الفضائية الأمريكية Dragon في الغلاف الجوي للأرض.
اعلن ممثل الوكالة الأسترالية "تؤكد الوكالة على أن هذا الحطام الفضائي مرتبط بمهمة شركة سبيس إكس، ونواصل التعاون مع زملائنا في الولايات المتحدة".
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