تطلق الصين مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

أطلقت الصين بنجاح، اليوم الجمعة، مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية.
فقد أفاد تلفزيون الصين الحكومي أن بكين أطلقت بنجاح مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام بواسطة صاروخها من طراز "المسيرة الطويلة" أو "لونغ مارش-2إف"، اليوم الجمعة.
وقال التلفزيون الرسمي إن المركبة الفضائية، التي لم يحدد اسمها، والتي انطلقت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، ستعود إلى موقع هبوط محدد بعد تحليقها في المدار لبعض الوقت للتأكد من صلاحيتها التقنية لإعادة الاستخدام، وفقا لرويترز.
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