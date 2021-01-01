تطلق الصين مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت الصين بنجاح، اليوم الجمعة، مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية.

فقد أفاد تلفزيون الصين الحكومي أن بكين أطلقت بنجاح مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام بواسطة صاروخها من طراز "المسيرة الطويلة" أو "لونغ مارش-2إف"، اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون الرسمي إن المركبة الفضائية، التي لم يحدد اسمها، والتي انطلقت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، ستعود إلى موقع هبوط محدد بعد تحليقها في المدار لبعض الوقت للتأكد من صلاحيتها التقنية لإعادة الاستخدام، وفقا لرويترز.

وأعلنت الصين أنها خطت خطوة كبيرة نحو تطوير تكنولوجيا النقل الفضائي القابل لإعادة الاستخدام إذ أطلقت مركبة فضائية عادت إلى الأرض في اليوم نفسه بعد أن وصلت إلى حافة الغلاف الجوي في يوليو الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شنخوا"، ستعود مركبة الفضاء إلى موقع هبوط مخطط لها في الصين بعد فترة تشغيلها في المدار، حيث ستجرب تكنولوجيات قابلة لإعادة الاستخدام وتكنولوجيات الخدمات في المدار كما هو مخطط خلال الرحلة، ما يوفر دعماً تكنولوجياً للاستخدام السلمي للفضاء.

وتعتبر عملية الإطلاق المذكورة المهمة رقم 18 للصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش-2إف.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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