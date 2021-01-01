بالفيديو : هينيسي ماموث الخارقة تتحدى 3 سيارات من لاند روفر في لعبة شد الحبل



هينيسي ماموث هينيسي ماموث

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة وتحدي بين 4 سيارات قوية من فئات SUV وشاحنات بيك-آب في لعبة شد الحبل الشهيرة المعروفة باسم Tug of War، وكانت السيارة الأولى عبارة عن نسخة معدلة بشكل كبير من شاحنة دودج رام TRX، وعدلتها شركة هينيسي الشهيرة لتصبح شاحنة خارقة برفع قوة محركها إلى 1000 حصان ومنحتها اسم ماموث، أما السيارات الثلاثة الأخرى فكانوا نسخ متطابقة من سيارة لاند روفر ديفندر، حيث نشر موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا الفيديو، الذي شهد مواجهة السيارة المعدلة من شركة هينيسي بمفردها لسيارات ديفندر الثلاثة في وقت واحد.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا التحدي الغير تقليدي بين سيارة هينيسي ماموث وسيارات لاند روفر ديفندر، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: