هافال
المربع نت – تعد سيارات العلامة الصينية هافال، واحدة من أشهر السيارات الصينية داخل العديد من الأسواق خاصة في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن قائمة السيارات المتوفر في السوق السعودي السيارة هافال دارجو، وهي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم من إنتاج شركة جريت وول الصينية، ويتم تسويقها تحت علامة هافال التجارية، بدأ تصنيعها في 2020، وتم تدشينها رسيماً في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام في معرض جدة الدولي للسيارات 2022.
ويرجع السر وراء تسمية طراز هافال دارجو بهذا الأسم؛ إلى تصميمها الاس يو في المخصص للمغامرات، حيث تسمية “دارجو” مستوحاة من عبارة “Dare to go” الانجليزية التي تترجم إلى “تجرأ للذهاب”، وهو أسم يناسب إمكانيات السيارة الاس يو في.
التصميم الخارجي لسيارة هافال دارجو 2022
"تجرأ للذهاب".. تعرف على السر وراء تسمية هافال دارجو بهذا الأسم؟ 2
تتميز السيارة هافال دارجو، بتصميمها العضلي الناعم الذي يظهر في غطاء المحرك وأقواس العجلات، يعتلي المقدمة مصابيح أمامية دائرية مميزة مع شبك ضخم تشابكي ومصدات ضخمة بارزة، تعمل المصابيح بتقنية LED أوتوماتيكية مع إضاءة نهارية.
وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة مع المكابح الأسطوانية، وبالخلف تتميز بتصميم مصابيح مميزة من خط متعامد ومصابيح الفرامل، وباب خلفي يفتح كهربائيا بمستشعر القدم، كما تأتي بفتحة سقف بانورامية.
أبعاد السيارة:
طول: 4,620 مم
عرض: 1910 مم
ارتفاع: 1,780 مم
وزن السيارة: 2,020 كجم
التصميم الداخلي لسيارة هافال دارجو 2022
"تجرأ للذهاب".. تعرف على السر وراء تسمية هافال دارجو بهذا الأسم؟ 3
بالحديث عن التصميم الداخلي لمقصورة السيارة، فهي تأتي مزودة بنظام الدخول الذكي، وتأتي بـ 5 مقاعد من الجلد، والمقاعد الأمامية يمكن تحريكها كهربائيا في 8 وضعيات، وتتميز بخاصية التدليك والتبريد، أم عن المقاعد الخلفية منقسمة بنسبة 6:4 قابلة للطي كهربائيا. يوجد مسند ذراع أمامي به صندوق تبريد المشروبات، كما يوجد مسند مركزي للمقاعد الخلفية.
ويتمتع السائق بمقود إلكتروني من الجلد قابل للتعديل في 4 اتجاهات، مع مبدلات السرعة خلف المقود، مع مكيف الهواء الأوتوماتيكي، بالإضافة إلى نظام معلومات وترفيه بشاشة 12.3 بوصة، مع نظام صوت من 10 سماعات، وقاعدة شحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومنافذ USB بالأمام والخلف، ومنفذ طاقة 12 فولت.
أنظمة السلامة ومساعدة السائق
"تجرأ للذهاب".. تعرف على السر وراء تسمية هافال دارجو بهذا الأسم؟ 4
وسائد هوائية للسائق و الراكب + وسائد هوائية جانبية أمامية + وسائد هوائية جانبية ستائرية
فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB)
الفرملة التلقائية أثناء الوقوف
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
نظام توزيع قوة الفرامل (EBD)
نظام التحكم في قوة الجر (TCS)
نظام التحكم في المنعطفات (RMI)
نظام الثبات الإلكتروني
نظام التحكم المساعد في الطلوع والنزول من المنحدرات
نظام الفرامل الذكي
نظام مساعدة الفرامل (BA)
نظام مراقبة ضغط الإطارات
خاصية فتح الأبواب التلقائي عند الإصطدام
نظام تخفيف التصادم
كاميرا خلفية مع خطوط مساعدة ديناميكية
نظام تنبيه الحركة الخلفية + نظام التوقف التلقائي
حساسات أمامية و خلفية
نظام ركن السيارة التلقائي
كاميرا بنظام رؤية 360 درجة
رادار السرعة المتكيف + تحكم السرعة الذكي + نظام مساعد الإزدحام
التحذير من الاصطدام الأمامي
نظام فرامل الطوارئ الذكية
نظام الكشف عن المشاة
نظام تحذير مغادرة المسار
نظام المساعدة على البقاء في المسار
المحافظة على المسار + المناورة الذكية
نظام التحذير من الاصطدام الخلفي
نظام تغيير المسار المساعد
تحذير الاصطدام الخلفي
تنبيه فتح الباب
تجهيز ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال
مسجل بيانات الحدث
تنبيه تجاوز السرعة فوق 120كم/س
مواصفات هافال دارجو 2022
"تجرأ للذهاب".. تعرف على السر وراء تسمية هافال دارجو بهذا الأسم؟ 5
تستمد سيارة دارجو قوتها، من محرك 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، بقوة 196 حصان، وعزم دوران 235 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، مزدوج القابض، وصرفية وقود 12.7 كم/لتر، ومع سعة خزان الوقود 60 لتر.
سعر هافال دارجو 2022
"تجرأ للذهاب".. تعرف على السر وراء تسمية هافال دارجو بهذا الأسم؟ 6
تتوفر سيارة هافال دارجو في المملكة العربية السعودية عند شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بفئتين، أسعارهما كالتالي، شاملة الضريبة:
فئة سبورت بسعر 109,239 ريال سعودي
فئة أدفنشر 124,189 ريال سعودي
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