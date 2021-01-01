نظف شمعة الإشتعال في سيارتك..بهذه الخطوات..



شمعة الإشتعال شمعة الإشتعال

من الناحية الفنية يفضل استبدال شمعة الإشعال في سيارتك بدلًا من تنظيفها، إذ أنه من الممكن ألا تحصل على نفس الأداء من القابس الذي تم تنظيفه كما لو كان من جديد تمامًا.



ومع ذلك، إذا كنت تصر على تنظيف شمعات الإشعال في سيارتك، فيمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:



الخطوة 1: قم بإزالة شمعات الإشعال باستخدام مفتاح الصواميل ومقبس شمعة الإشعال.

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قم بتمييز كل سلك وثقبه المطابق بشريط لاصق لتجنب الخلط بينهما.الخطوة 2: قم بتنظيف شمعة الإشعال.استخدم قطعة قماش لتنظيف أي بقايا من السدادة.رش القابس بمنظف الفرامل واتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.استخدم فرشاة سلكية لإزالة أي رواسب متبقية.انفخ الحطام المتبقي من عملية التنظيف من شمعة الإشعال باستخدام الهواء المضغوط.الخطوة 3: قم بفصل شمعة الإشعال.اعتمادًا على سيارتك، قد تحتاج إلى فجوة شمعات الإشعال بعد التنظيف، ارجع إلى دليل سيارتك للحصول على المواصفات.استخدم مقياس شرارة (gapper) وأدخله بعناية بين الذراع والقطب الكهربائي، واضبطه وفقًا للقياس المناسب.الخطوة 4: أعد تثبيت شمعة الإشعال.تأكد من أن خيوط شمعة الإشعال نظيفة قبل إعادتها إلى الثقوب.تحقق مرة أخرى من الأسلاك لتضعها بشكل صحيح.