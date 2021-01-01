تخلص من لوحة القيادة اللزجة..بخطوات بسيطة..

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يتم إعطاء الكثير من لوحات القيادة لمسة نهائية ناعمة مع الفينيل لجعلها تبدو أكثر أناقة من البلاستيك العادي، ورغم ذلك في بعض الماركات والموديلات تميل أغطية الفينيل هذه إلى الذوبان تحت درجات حرارة عالية، وفي النهاية تحصل على لوحة قيادة لزجة.



ففي عام 2015، بدأت تويوتا ولكزس برامج دعم العملاء لاستبدال حوالي 3.5 مليون لوحة عدادات بها تصدع أو ذوبان أو انبعاث روائح كريهة في درجات الحرارة العالية والرطوبة.



وبحسب car parts، يعد الأمر أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ يمكن أن تشكل لوحات العدادات الذائبة خطرًا، فقد تصبح لامعة، ما قد يخلق وهجًا على الزجاج الأمامي ويضعف رؤيتك، بالإضافة إلى أن الرائحة التي تنبعث منها أيضًا أن تجعلك أنت وركابك مرضى.

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الأسباب الشائعة لانصهار لوحة القيادة1.حرارة زائدةقد يؤدي ترك سيارتك في الشمس لفترة طويلة إلى ذوبان غطاء لوحة القيادة، ما يجعلها لزجة للمس، وإذا لم يكن لديك مكان لانتظار سيارتك وتضطر في كثير من الأحيان إلى الوقوف في مكان مكشوف، فقد يكون من الأفضل لك الحصول على مظلة.2.عمر سيارتكحتى إذا كنت تستخدم مظلة، فقد لا يكون ذلك كافيًا لمنع لوحة العدادات من تكوين بقايا لزجة على السطح، فإذا كانت سيارتك قديمة، فقد تنزع طبقة الفينيل من اللوحة الداخلية بشكل طبيعي بمرور الوقت.3. تنظيف لوحة القيادة اللزجةالأدواتقطعة قماشماء دافئصابونفرشاة ذات شعيرات ناعمةمنظف ??المفروشات من الفينيلمكشطة بلاستيكية (في الحالات القصوى)زجاجة رذاذ للزوجة لوحة القيادةالخطواتقم بإزالة جميع العناصر الموجودة على لوحة القيادة الخاصة بك.اصنع محلولًا من الماء الدافئ والصابون.قلّب الخليط حتى يتماسك.رش قطعة القماش الجديدة بمزيج من الماء الدافئ والصابون، وامسح لوحة القيادة.امسح السطح بقطعة قماش جافة.بينما قد يكون هذا صعبًا لأنه قد يترك أليافًا من القماش على لوحة القيادة، فهذه خطوة ضرورية لإزالة أي قطع كبيرة من الأوساخ والحطام التي قد تكون متراكمة على السطح اللاصق.افعل ذلك عدة مرات حتى يصبح سطح لوحة القيادة غير لاصق.تأكد من استخدام قطعة قماش مختلفة في كل مرة للتأكد من عدم انتقال البقايا من قطعة القماش المتسخة والعودة إلى لوحة القيادة.لا تنسي عصر قطعة القماش للتخلص من الماء الزائد حيث قد ينتهي بك الأمر إلى إتلاف الأنظمة الإلكترونية لسيارتك.اترك لوحة القيادة تجفاستخدم منظف من الفينيل على لوحة القيادة، اتبع التعليمات المتوفرة على المنتج.