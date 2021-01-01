تحاول مرسيدس AMG One تسجيل الرقم القياسي لأسرع سيارة على الحلبة

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صورة الخبر: مرسيدس AMG One
مرسيدس AMG One

تحاول مرسيدس AMG One تسجيل رقم قياسي على حلبة نوربرجرينج كما يظهر مقطع فيديو تجسسي حديث.

بمجرد دخول السيارة للحلبة في الفيديو، يقوم السائق بضبط إعدادات الحلبة ما يغير إعداد الحزمة الأيروديناميكية بشكل ملحوط، بالطبع يمكن توقع اختلافات في ضبط نظام التعليق وبقية أنظمة السيارة لأداء أكثر صلابة وثباتاً للسيارة ككل.

في الوقت الحالي، تتمتع سيارة بورش 911 GT2 RS بلقب أسرع زمن على الحلبة حيث سجلت 6:43 دقيقة، وبالنظر إلى أن لدى مرسيدس AMG One محرك V6 مستمد من تقنية سباقات الفورمولا 1 مع خط أحمر يبلغ 11,000 دورة/دقيقة مع 4 محركات كهربائية بنتاج إجمال 1,049 حصان فقد يكون لديها فرصة قوية لكسر الرقم القياسي بفارق ملحوظ.

المصدر: سعودى شفت

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