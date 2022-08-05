أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 5-8-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أغلب أسعار العملات اليوم الجمعة 5-8-2022 استقرارًا نسبيًّا مقابل الجنيه المصري بالبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية الرسمية (يومي الجمعة والسبت) للسوق المصرفي المصري وفي ختام تعاملات أمس الخميس، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بتحديث سعر الصرف للعملات المصرفية العربية والأجنبية بالبنوك، وهم: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

وجاء سعر صرف الدولار: 19.07 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.



بينما حقق سعر صرف اليورو: 19.41 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

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في حين أنَّ سعر الجنيه الإسترليني وصل إلى: 23.05 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودي، بحسب أسعار العملات اليوم: 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.سعر صرف الدرهم الإماراتي: 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.سعر صرف الدينار الكويتي: 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيعالبنك التجاري الدولي: 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنك.البنك الأهلي القطري: 19.09 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبحسب البنك الأهلي المصري: 19.37 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.وفقًا للبنك الأهلي القطري: 19.38 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.بحسب بنك مصر: 19.37 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.وفقًا للبنك التجاري الدولي: 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، بحسب أسعار صرف العملات اليوم بالبنك.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةوفقًا لسعر البنك التجاري الدولي: 23.04 جنيه للشراء، و 23.37 جنيه للبيع.بحسب سعر بنك مصر: 23.02 جنيه للشراء، و 23.34 جنيه للبيع.وفقًا لسعر الصرف بالبنك الأهلي القطري: 23.15 جنيه للشراء، و 23.33 جنيه للبيع.بحسب البنك الأهلي المصري: 23.02 جنيه للشراء، و 23.34 جنيه للبيع، ووفقًا لأسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةوفقًا لسعر البنك الأهلي المصري: 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.بحسب سعر الصرف ببنك مصر: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وبحسب أسعار العملات اليوم.بحسب سعر البنك الأهلي القطري: 5.03 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبحسب سعر البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، ووفقًا لأسعار العملات اليوم.وفقًا لسعر بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.بحسب سعر البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبحسب سعر البنك الأهلي المصري: 59.75 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع.وفقًا لسعر بنك مصر: 59.85 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع، وبحسب أسعار العملات اليوم.بحسب سعر البنك التجاري الدولي: 60.14 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري: 59.27 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.