نجم الأهلي السابق يكشف للجماهير أبرز اللاعبين الناشئين المتوقع تألقهم في الدوري

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كشف عمرو أنور نجم الأهلي السابق، أبرز اللاعبين الناشئين المتوقع تألقهم مع الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس إدارة النادي بالاعتماد على الناشئين.

قال عمرو أنور في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد الدفع بالناشئين مع بعض اللاعبين في الفريق الأول، إذا حصلوا على فرصة كافية، سيظهر من ضمنهم لاعبين مميزين، قادرين على إفادة النادي الأهلي".

أضاف: "ما حدث في مباراة الزمالك الشهيرة كان قرارا تربويا من صالح سليم، وقام بمغامرة، خاصة، والأهلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح في كل مباراة بالدوري، وعندما يتحدث أحد سواء مدير كرة أو أي مسؤول في الأهلي، تتم معاقبته".

وعن أبرز اللاعبين الناشئين المتوقع تألقهم قال: "محمد فخري ونصير لاعبان مميزان، وأحمد غريب، لو حصل على فرصة كافية، وكذلك محمد أشرف ظهير أيسر، ومحمد عبد النبي ظهير أيمن وكريم سعد الله لاعب الوسط، هؤلاء أفضل الأسماء إذا حصلت على فرصة كاملة سيكون لهم دورا هاما".



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