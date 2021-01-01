يعلن اتحاد الكرة تعاقده مع كلاتنبرج لرئاسة لجنة الحكام.. ويوضح موقفه من مهمته في اليونان

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أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم موقف الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج، والذي تعاقد معه لإدارة شؤون التحكيم.



وقال الاتحاد في بيان مرسل للصحفيين: "اتحاد الكرة يؤكد أن تعاقده مع كلاتنبرج ينص علي توليه مقعد رئيس لجنة الحكام وأنه يقيم في مصر بشكل كامل".



وأضاف "في الوقت ذاته يستمر في منصبه كمستشار للاتحاد اليوناني بتكليف من الاتحاد الأوروبي وفقا للتعاقد".

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وأوضح "علي أن يكون عمله هناك (مع الجانب اليوناني) من خلال اجتماعات "زووم" وليس بالتواجد في اليونان".

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ويصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، من أجل بدء مهام عمله رسميا، كرئيس للجنة تطوير التحكيم، بالاتحاد المصري لكرة القدم.وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين عقب وصوله إلى القاهرة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة.وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالي.وحضر كلاتنبرج إلى مصر في الأسابيع الماضية من أجل توقيع العقود مع اتحاد كرة القدم، قبل أن يغادر إلى بلاده.ويتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.الحكم الإنجليزي السابق، سبق له العمل بالاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك بالصين ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.