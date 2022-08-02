تتيح وزارة المالية خدمة سلفة رواتب موظفي الدولة مقدما

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كشفت الدكتورة داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، عن أتاحت خدمة جديدة للمواطنين بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وهي خدمة سلفة المرتب المقدم، ليستخدمها الموظف عند طلبه للشراء قبل صرف راتبه، مشيرة إلى أن استخدام هذه الخدمة سيكون لمدة 6 شهور بدون أي مقابل، وتتيح ثلث الراتب المخصص ليتمكن من صرفه والشراء به عبر البطاقة.



وأكدت خلال تصريحات ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة المصرية الأولى، على استلام كافة العاملين بالدولة وقطاعاتها المختلفة، بطاقات الدفع الإلكتروني المزودة بالشعار الوطني “ميزة”، موضحةً أنه تم إصدار وتسليم ما يقرب من 4.2 مليون بطاقة دون أي مقابل.



وأضافت إنه تمت إضافة العديد من الميزات على بطاقات ميزة المسلمة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تحديث كافة المعاملات، ما دفعهم لإصدار بطاقات مزودة بأعلى النظم والتقنيات التكنولوجية، لتسهيل العمليات البنكية الإلكترونية لكافة المواطنين.