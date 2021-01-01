وصفات طبيعية لتفتيح الساقين.. مكوناتها فى بيتك ومش هتكلفك كتير

وصفات طبيعية لتفتيح الساقين
قد تشعر المرأة بالإحراج من وجود مناطق داكنة فى الساقين بسبب تعرض الجزء الأسفل من الساق لفترة طويلة لأشعة الشمس عند ارتداء تنورة أو سروال قصير، ما يتسبب فى شعورها بالإحراج، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح الساقيين، وفقاً لما ذكره موقع makeupandbeauty.
وصفات طبيعية لتفتيح الساقين
وصفة الطماطم لتفتيح الساقين
تحتوى الطماطم على خصائص تبييض طبيعية، لهذا ينصح بتحضير عصير طماطم ولبن بنسبة 1: 2، وخلطها معاً ووضع الخليط على الساقين من خلال غمس كرة قطنية في الخليط ومسح الساقين بها، وينصح بوضع هذا الخليط مرة واحدة فى الأسبوع بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفة الزبادى لتفتيح الساقين
ينصح بتحضير الزبادى مع عصر بعض قطرات عصير الليمون، ووضع الخليط على الساقين، لمدة تتراوح بين 5-7 دقائق ثم غسل الساقين بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة بانتظام لمدة شهر على الأقل، للحصول على نتيجة إيجابية حيث يساعد الزبادى والليمون على تفتيح البشرة.
وصفة عصير الليمون لتفتيح الساقين
ينصح بخلط كميات متساوية من عصير الليمون والخيار مع رشة كركم، لعمل عجينة ووضعها على الساقين، وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الساقين بالماء، مع تكرار الوصفة لمدة 15 يومًا.
وصفة جل الصبار لتفتيح الساقين
يساعد جل الصبار على تفتيح لون البشرة، لهذا ينصح بدهن الساقين بالجل والإنتظار لعدة دقائق، ثم غسل الساقين بالماء.
وصفة البطاطس لتفتيح الساقين
يساعد عصير البطاطس على تقليل تصبغ اليدين والرجلين، لهذا ينصح بتحضير شرائح سميكة من البطاطس، وفرك الساقيين بها والأماكن الداكنة الموجودة بالجسم، مع الانتظار لمدة 10 دقائق، ثم غسل الساقين بالماء، مع تكرار الوصفة بشكل منتظم للحصول على نتيجة إيجابية.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!