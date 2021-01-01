أسوأ أطعمة تزيد الحموضة المعوية



الحموضة الحموضة

الحموضة هي حالة صحية تظهر أعراضها الرئيسية في أسفل الصدر، والتي تُعرف أيضًا باسم ارتداد الحمض ويعاني الكثير من الناس من مشاكل في الجهاز الهضمي وهذه مشكلة شائعة جدًا، ولكن إذا كنت تعاني من أي أعراض لارتجاع الحمض لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فقد تكون مصابًا بحالة صحية تسمى مرض الجزر المعدي المريئي.



إذا كنت بحاجة إلى التحكم في حرقة المعدة، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاستغناء عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب هذه الأعراض، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».





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الطعام الحارتقول ليزا موسكوفيتز، طبيبة أمراض الجهاز الهضمي: "إذا كنت تحب أن تعيش حياة المغامرة ، فكر مليًا قبل أن ينتقل ذلك إلى طبخك، تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين ، والتي يمكن أن تهيج بطانة المريء وتؤدي إلى بقاء الطعام لفترة أطول في معدتك مما يؤدي إلى زيادة حرقة المعدة».بدلاً من الذهاب إلى تلك التوابل الحارة، يقترح موسكوفيتز استبدالها بعوامل نكهة أكثر اعتدالًا مثل الملح والروز ماري والزعتر والريحان والزنجبيل.الأطعمة المقليةتوضح موسكوفيتز أن "بعض الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأطعمة المقلية ، تحفز الأملاح الصفراوية التي تعتبر مهيجات للمريء وقد تؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة التي تحمي المريء من تفاقم حموضة المعدة".الحمضياتتقول موسكوفيتز على أنه على الرغم من أن ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين سي ، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، صديقة جدًا لجهازك المناعي، إلا أنها ليست صديقة جدًا لجهازك الهضمي العلوي (GI).تقول موسكوفيتز: "لأنها تحتوي على نسبة عالية من حامض الستريك- ما يعطي الحمضيات طعمها اللاذع والحامض المميز- يمكن أن تزيد ثمار الحمضيات من إنتاج حمض المعدة وهو السبب الرئيسي وراء الشعور بالحرقان في صدرك".يقول موسكوفيتز: "لحسن الحظ ، هناك الكثير من الفواكه الأقل هجومًا، ولكنها مغذية بنفس القدر للاختيار من بينها مثل التوت والموز والتفاح ".القهوة والكافيينقد تكون القهوة جيدة لإعطائك دفعة من الطاقة وتركيز أفضل. ومع ذلك ، وفقًا لموسكوفيتز ، يمكنه أيضًا زيادة إفرازات المعدة الحمضية وإرخاء العضلة العاصرة للمريء، وهذا يسمح لتلك الأحماض بالرجوع إلى المريء.إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، يقترح موسكوفيتز محاولة التقليل التدريجي من القهوة واختيار المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين مثل القهوة منزوعة الكافيين أو الشاي أو المياه ذات النكهة الطبيعية.