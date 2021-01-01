أبرزها إهدار الوقت في التسوق.8 عادات سيئة أثناء السفر..



عادات سيئة أثناء السفر.. عادات سيئة أثناء السفر..

يبدأ فصل الصيف ونشعر بالحماس في التخطيط للاستمتاع بالعطلات والإجازات والاستعداد للسفر والإنطلاق، وبالرغم من المتعة التي نعيشها خلال الرحلات والإجازات والسفر إلا انه هناك بعض العادات السيئة التي نقوم بها خلال السفر تتسبب في إفساد الرحلة، بل وتجعلها أكثر إرهاقًا وتزيدها بالمشكلات والمعوقات، ولأن الغرض من السفر والإجازات هو الاستمتاع بالوقت والابتعاد عن الضغوط نقدم لكم في السطور القادمة أبرز العادات السيئة التي نمارسها خلال السفر لتجنبها من أجل قضاء إجازة ممتعة.



1. إنفاق كل الأموال خلال الرحلة



ومن أبرز العادات السيئة خلال السفر هي إنفاق كل الأموال خلال الرحلة، وهو أمر قد يسبب لك المتاعب ويضعك في مأزق كبير، واحرص دائما على الاحتفاظ بجزء من المال لتستخدمه في حال مرورك بحالة طارئة مثل تعطل الرحلات الجوية والاضطرار للإقامة وقت أطول في البلد أو أن تمر بحالة صحية طارئة تستدعي دخولك لأحد المستشفيات.



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2. اصطحاب العديد من الحقائبولا يوجد ما هو أصعب من حمل العديد من الحقائب واصطحاب كم كبير من الملابس والأشياء غير الضرورية خلال الرحلة والسفر، ويجعل هذا حركتك أكثر صعوبة وتصبح التنقلات مرهقة للغاية خاصة عندما يتطلب الأمر أن تستقل قطارًا أو حافلة أو حتى أن تصعد السلم للوصول لمكان معين، ومن الأفضل عند التخطيط لقضاء العطلة أن تصطحب الأشياء الأساسية والضرورية وتتجنب فكرة الحقائب الثقيلة.3. إهدار الوقت في التسوقورغم أن بعض الوجهات السياحية تعتبر جذابة للتسوق وتحتوي على الكثير من البضائع المغرية، لكن انتبه أن الإنغماس في التسوق يجعلك تفوت متعة الاستمتاع بباقي التجارب السياحية، ومهما كانت المغريات تذكر أن معظم البضائع العالمية أصبحت متاحة عبر شبكة الإنترنت ومتوفرة في كل بلدان العالم، لذا فلا تدع التسوق يسلب منك متعة الرحلة.4. تناول الطعام في سلاسل المطاعم الشهيرةويفضل الكثير من المسافرين إختيار سلاسل المطاعم الشهيرة الخاصة بالوجبات السريعة لتناول الطعام، رغم أنها تتواجد داخل بلدهم، وذلك الأمر يجعلهم يفقدون متعة تجربة المأكولات المحلية التي تتميز بها الوجهة السياحية، وننصحك خلال السفر أن تتمتع بالجرأة وتقوم بتجربة الأكلات المحلية لأن تجارب التذوق من أهم المقومات السياحية.5. تجنب مأكولات الشارعيخشى الكثير من المسافرون تجربة مأكولات الشارع المحلي وعربات الطعام المتنقلة خشية العدوى أو الحصول على أطعمة ملوثة او قليلة الجودة، ورغم أن هذا الأمر قد يكون صحيحًا في بعض الدول النامية لكنه تفكيرًا خاطئًا في معظم الوجهات العالمية السياحية، وذلك لأن مأكولات الشارع تقدم لك أروع مذاق بأقل الأسعار ويمكنك معرفة أفضل الأماكن لتجربتها من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت.6. تحضير الحقائب في آخر لحظةومن أسوأ عادات السفر هو أن تكون لاتزال تضع ملابسك وما تحتاجه داخل حقيبة السفر حتى اللحظات الأخيرة، ويسبب لك هذا الأمر التوتر ونسيان بعض الأشياء الهامة بالإضافة إلى أنه يعرضك إلى التأخر على موعد الطائرة، لذا لابد أن تنتهي من حزم حقائبك مبكرًا لتتجنب هذا الإرتباك.7. تفقد الهاتف بإستمرارومن أبرز العادات السيئة خلال السفر والرحلات هو القيام بتفقد الهاتف المحمول بشكل مستمر، وبالرغم من المغريات الكثيرة التي يحتويها هاتفك من رسائل وتطبيقات لمواقع التواصل الإجتماعي إلا أن تفقده بشكل مستمر سيجعلك تهدر الكثير من الوقت لتكتشف فجأة إنتهاء رحلتك وتشعر بإنك لم تقضي وقتًا كافيًا في الرحلة.8. التقاط العديد من الصوروأصبحت هذه العادة هي آفة العصر الحديث وينشغل جميع المسافرون في إلتقاط الصور حتى أثناء تناول الطعام وترك الوجبة لتصبح باردة، وتساهم هذه العادة في فقدان متعة السفر والإنغماس في جمال التجربة السياحية ومشاهدة مختلف الأماكن والاستمتاع بها.