يطلب متجر إلكتروني للحلويات متذوقين براتب 78 ألف دولار سنويا



متجر إلكتروني للحلويات متجر إلكتروني للحلويات

هل أنت من عشاق الحلويات والكندي؟.. إذا كانت إجابتك نعم فهذه الوظيفة مناسبة لك، حيث كشفت أحد المتاجر الالكترونية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن حاجتها لمتذوقي السكاكر الخاصة بهم.



وكشف المتجر الوظيفة الجديدة والتي تتمثل في تذوق أكثر من 3 آلاف و500 حبة سكاكر شهريا، مقابل الحصول على 78 ألف دولار كراتب سنوي.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم المتجر: «في بداية العام الفائت، كنا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوق لدينا، ونبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولا عن عمل المتذوقين»، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.

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ويتولى الموظف المستقبلي مهام عدة من أبرزها، إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة، وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر، بالإضافة إلى دوره كمدير للمتذوقين، وتوليه كل ما يتعلق بالأمور المسلية في الشركة، وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من مئة 100 ألف طلب توظيف.وقالت المتحدثة باسم المتجر، «غالبية هؤلاء هم من البالغين، لكن حوالي 25% منهم من الأطفال، ولاقى إعلان التوظيف ترحيبا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية».