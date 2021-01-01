يطلب متجر إلكتروني للحلويات متذوقين براتب 78 ألف دولار سنويا

هل أنت من عشاق الحلويات والكندي؟.. إذا كانت إجابتك نعم فهذه الوظيفة مناسبة لك، حيث كشفت أحد المتاجر الالكترونية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن حاجتها لمتذوقي السكاكر الخاصة بهم.
وكشف المتجر الوظيفة الجديدة والتي تتمثل في تذوق أكثر من 3 آلاف و500 حبة سكاكر شهريا، مقابل الحصول على 78 ألف دولار كراتب سنوي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المتجر: «في بداية العام الفائت، كنا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوق لدينا، ونبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولا عن عمل المتذوقين»، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.
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