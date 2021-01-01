يحذرون علماء من تناول اللحوم الحمراء

أعلن علماء كلية التغذية والسياسة في جامعة تافتس ومختبر مستشفى كليفلاند، أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات في القلب والأوعية الدموية.
وتشير مجلة Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology، إلى أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة.
ودرس الباحثون العلاقة بين تناول الأطعمة ذات أصل حيواني وخطر الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يشمل احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.
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