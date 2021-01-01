مجهول يفوز بثانى أكبر جائزة يانصيب فى أمريكا.. اعرف قيمتها

قال منظمو جائزة يانصيب بالولايات المتحدة إن التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في يانصيب "ميجا ميليونز"، والتي تبلغ قيمتها 1.337 مليار دولار، بيعت فى ولاية إيلينوى، وتعد ثانى أكبر جائزة يانصيب فى تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لموقع "سى ان ان".
ومن جهته قال هارولد ميس، مدير اليانصيب في إلينوي، للصحفيين فى شيكاغو: "لم نسمع من الفائز حتى الآن.. لا نعرف ما إذا كانوا، يعرفون حتى أنهم فازوا بجائزة، لذلك أشجع الجميع على التحقق من تذكرتك".
وقال مشغلو اليانصيب إن الفوز بالجائزة الكبرى ارتفع إلى 1.337 مليار دولار فى وقت متأخر من اليوم السابق لإعلان اسم الفائز، والذى يعد ارتفاعا من تقدير سابق كان 1.28 مليار دولار، وأوضحوا أنه إذا اختار حامل البطاقة مبلغًا نقديًا مقطوعًا، فستحصل التذكرة على دفعة لمرة واحدة تبلغ نحو 780 مليون دولار، خلاف ذلك سيتم توزيع جائزة ما يقرب من 1.34 مليار دولار على دفعة أولية و29 دفعة سنوية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!