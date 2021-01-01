مجهول يفوز بثانى أكبر جائزة يانصيب فى أمريكا.. اعرف قيمتها



جائزة يانصيب جائزة يانصيب

قال منظمو جائزة يانصيب بالولايات المتحدة إن التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في يانصيب "ميجا ميليونز"، والتي تبلغ قيمتها 1.337 مليار دولار، بيعت فى ولاية إيلينوى، وتعد ثانى أكبر جائزة يانصيب فى تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لموقع "سى ان ان".



ومن جهته قال هارولد ميس، مدير اليانصيب في إلينوي، للصحفيين فى شيكاغو: "لم نسمع من الفائز حتى الآن.. لا نعرف ما إذا كانوا، يعرفون حتى أنهم فازوا بجائزة، لذلك أشجع الجميع على التحقق من تذكرتك".



وقال مشغلو اليانصيب إن الفوز بالجائزة الكبرى ارتفع إلى 1.337 مليار دولار فى وقت متأخر من اليوم السابق لإعلان اسم الفائز، والذى يعد ارتفاعا من تقدير سابق كان 1.28 مليار دولار، وأوضحوا أنه إذا اختار حامل البطاقة مبلغًا نقديًا مقطوعًا، فستحصل التذكرة على دفعة لمرة واحدة تبلغ نحو 780 مليون دولار، خلاف ذلك سيتم توزيع جائزة ما يقرب من 1.34 مليار دولار على دفعة أولية و29 دفعة سنوية.

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كانت الأرقام الفائزة ليلة الجمعة 13 و 36 و 45 و 57 و 67 وكرة ميجا من 14، وقال مدير اليانصيب في إلينوي، إن متجر Speedway الصغير في Des Plaines سيحصل على 500 ألف دولار مقابل بيع التذكرة الفائزة.وأضاف أن صاحب التذكرة أمامه عام من السحب للمطالبة بالجائزة، ويمكنه اختيار حجب اسمه أو اسمها عن الجمهور، وفى إلينوى، يمكن للفائزين بأكثر من 250 ألف دولار أن يطلبوا من اليانصيب الحفاظ على سرية أسمائهم وبلدتهم.تم الفوز بأكبر جائزة كبرى على الإطلاق فى Mega Millions بقيمة 1.537 مليار دولار من خلال تذكرة واحدة تم بيعها فى ولاية كارولينا الجنوبية فى عام 2018. وهذه ثانى أكبر جائزة كبرى لأى لعبة يانصيب أمريكية، وهى أكبر جائزة يانصيب فى العالم يتم الفوز بها بتذكرة واحدة فقط.بلغت أكبر جائزة كبرى في أي لعبة يانصيب أمريكية 1.586 مليار دولار وهى جائزة Powerball اعتبارًا من 13 يناير 2016، والتى تقاسمها الفائزون فى ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتينيسى.