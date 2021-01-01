الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الجمعة على كافة الأنحاء ما عدا محافظات جنوب الصعيد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 17-20 كم في الساعة.



وأضاف خبراء الأرصاد استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة حيث إنها قد تتجاوز نسبة الـ85% وذلك على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة ومدن جنوب سيناء وصولا إلى شمال الصعيد في حين أنها قد تسجل 95% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وأكدت هيئة الأرصاد الجوية.





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وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم الجمعة :القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35 و المحسوسة 37الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30 و المحسوسة 33طنطا الصغرى 25 والعظمى 34 والمحسوسة 36شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35 المحسوسة 37بلطيم الصغرى 25 العظمى 30 المحسوسة 34مطروح الصغرى 24 والعظمى 30 المحسوسة 33سيوة الصغرى 23 والعظمى 35 المحسوسة 37بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32 المحسوسة 35الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35 المحسوسة 37المنصورة الصغرى 25 والعظمى 35 المحسوسة 37الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36 المحسوسة 39السويس الصغرى 24 والعظمى 35 المحسوسة 38العريش الصغرى 24 والعظمى 32 المحسوسة 35رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39 المحسوسة 42كاترين الصغرى 19 والعظمى 34 المحسوسة 36شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41 المحسوسة 43الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39 المحسوسة 42مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 40 المحسوسة 43الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37 المحسوسة 39بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37 المحسوسة 39المنيا الصغرى 23 والعظمى 38 المحسوسة 40أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37 المحسوسة 39سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39 المحسوسة 31قنا الصغرى 27 والعظمى 42 المحسوسة 44الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42 المحسوسة 43أسوان الصغرى 29 والعظمى 43 المحسوسة 44شلاتين الصغرى 29 والعظمى 38 المحسوسة 41أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37 المحسوسة 40حلايب الصغرى 26 والعظمى 34 المحسوسة 37رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 35 المحسوسة 38