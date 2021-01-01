الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الجمعة على كافة الأنحاء ما عدا محافظات جنوب الصعيد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 17-20 كم في الساعة.

وأضاف خبراء الأرصاد استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة حيث إنها قد تتجاوز نسبة الـ85% وذلك على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة ومدن جنوب سيناء وصولا إلى شمال الصعيد في حين أنها قد تسجل 95% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وأكدت هيئة الأرصاد الجوية.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم الجمعة :



القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35 و المحسوسة 37

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30 و المحسوسة 33



طنطا الصغرى 25 والعظمى 34 والمحسوسة 36



شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35 المحسوسة 37



بلطيم الصغرى 25 العظمى 30 المحسوسة 34



مطروح الصغرى 24 والعظمى 30 المحسوسة 33



سيوة الصغرى 23 والعظمى 35 المحسوسة 37



بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32 المحسوسة 35



الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35 المحسوسة 37



المنصورة الصغرى 25 والعظمى 35 المحسوسة 37



الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36 المحسوسة 39



السويس الصغرى 24 والعظمى 35 المحسوسة 38



العريش الصغرى 24 والعظمى 32 المحسوسة 35



رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39 المحسوسة 42



كاترين الصغرى 19 والعظمى 34 المحسوسة 36



شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41 المحسوسة 43



الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39 المحسوسة 42



مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 40 المحسوسة 43



الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37 المحسوسة 39



بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37 المحسوسة 39



المنيا الصغرى 23 والعظمى 38 المحسوسة 40



أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37 المحسوسة 39



سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39 المحسوسة 31



قنا الصغرى 27 والعظمى 42 المحسوسة 44



الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42 المحسوسة 43



أسوان الصغرى 29 والعظمى 43 المحسوسة 44



شلاتين الصغرى 29 والعظمى 38 المحسوسة 41



أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37 المحسوسة 40



حلايب الصغرى 26 والعظمى 34 المحسوسة 37



رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 35 المحسوسة 38

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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