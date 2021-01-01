سامسونج أعلنت أن وحدات التخزين المحمولة UFS 4.0 ستدخل في الإنتاج الضخم هذا الشهر

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لقد مرت بضع سنوات منذ طرح UFS 3.0 ، وتستعد سامسونج الآن للانتقال إلى معيار التخزين UFS 4.0 التالي. أعلنت الشركة اليوم أنه من المقرر أن تدخل وحدات التخزين المحمولة الأولى UFS 4.0 في الإنتاج الضخم هذا الشهر ، في الوقت المناسب لإصدار Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4.



أعلنت شركة سامسونج في البداية عن معيار التخزين UFS 4.0 في مايو. تقدم سريعًا إلى يومنا هذا ، وأكدت الشركة أنها تستعد الآن لإنتاج كميات كبيرة من رقائق تخزين UFS 4.0 وستقوم بتشغيل أحزمة النقل قبل نهاية الشهر. لم يتم الكشف عن الطاقة الإنتاجية لشركة سامسونج ، ولم يتم الكشف عن أي من عملائها المحتملين لـ UFS 4.0.



يعد تخزين UFS 4.0 بمضاعفة عرض النطاق الترددي لوحدات UFS 3.1 وزيادة بنسبة 50 ? تقريبًا في كفاءة الطاقة. سيصبح هذا هو المعيار الجديد للتطبيقات والألعاب المحمولة التي تتطلب كميات كبيرة من معالجة البيانات للمشاهد عالية الدقة.

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على الرغم من أن سامسونج لم تؤكد أي الهواتف الذكية ستكون أول من يستخدم تخزين UFS 4.0 ، فإن Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 القادمان هما من المنافسين الرئيسيين. خلاف ذلك ، من المرجح أن تتبنى سلسلة Galaxy S23 تخزين UFS 4.0 في وقت مبكر من العام المقبل.بصرف النظر عن تخزين الهاتف الذكي ، أكدت سامسونج أيضًا أنه سيتم استخدام UFS 4.0 أيضًا (لاحقًا) في أجهزة VR (الواقع الافتراضي) و AR (الواقع المعزز). توقفت سامسونج عن تصنيع سماعات رأس VR من تلقاء نفسها ولكنها ظلت موردًا مكونًا لماركات VR الأخرى ، بما في ذلك سوني. تقوم سوني بتطوير سماعة PlayStation VR2 باستخدام لوحات OLED من Samsung Display.بالعودة إلى سوق الأجهزة المحمولة ، يمكن أن يحصل Galaxy Z Fold 4 القادم على متغير 1 تيرابايت ، وفقًا لمصادرنا. يجب أيضًا تزويد الجهاز بذاكرة مدمجة بسعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت ، على الرغم من أن الوقت فقط هو الذي سيحدد ما إذا كان كل شيء يعتمد على UFS 4.0.ستكشف سامسونج النقاب عن Galaxy Z Fold 4 و Z Flip 4 في Unpacked في 10 أغسطس وستطلق الأجهزة بعد أسبوعين. يجب الإعلان عن تشكيلة Galaxy S23 في الربع الأول من عام 2023.