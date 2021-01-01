تدعم سامسونج ساعة Galaxy Watch5 بآداء أسرع في تقنية الشحن

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أكدت تسريبات جديدة على أن سامسونج تقدم الجيل القادم من ساعات Galaxy Watch5 بآداء أسرع في تقنية الشحن.



تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy Watch5 في حدث يعقد في 10 من شهر أغسطس الجاري، وتستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الإصدارات القادمة من الساعات الذكية.



ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر “SnoopyTech” عن خطط سامسونج لدعم المستسخدمين بشاحن 10W مغناطيسي مع ساعات Galaxy Watch5، لذا يدعم الجيل الجديد من ساعات سامسونج سرعة مضاعفة للشحن مقارنة بساعات Galaxy Watch4.

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أيضاً من المتوقع أن تأتي ساعة Watch5 بقدرة أعلى في البطارية، لذا لا يمكن تحديد قدرة شحن البطارية بشكل دقيق، أو نسبة التحسينات التي تقدم من سامسونج في سرعة شحن البطارية.وتؤكد الصور المسربة على أن الشاحن يأتي بموصل USB C، كما تعد نسبة 10W نسبة كبيرة لدعم الساعة الذكية، لذا نترقب تفاصيل أكثر في الحدث الرسمي المقرر عقده في 10 من أغسطس.