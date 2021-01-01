تدعم سامسونج ساعة Galaxy Watch5 بآداء أسرع في تقنية الشحن

أكدت تسريبات جديدة على أن سامسونج تقدم الجيل القادم من ساعات Galaxy Watch5 بآداء أسرع في تقنية الشحن.
تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy Watch5 في حدث يعقد في 10 من شهر أغسطس الجاري، وتستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الإصدارات القادمة من الساعات الذكية.
ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر “SnoopyTech” عن خطط سامسونج لدعم المستسخدمين بشاحن 10W مغناطيسي مع ساعات Galaxy Watch5، لذا يدعم الجيل الجديد من ساعات سامسونج سرعة مضاعفة للشحن مقارنة بساعات Galaxy Watch4.
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