تؤكد AMD على خططها للإعلان عن سلسلة معالجات Ryzen 7000 لاحقاً هذا الشهر

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أكدت شركة AMD اليوم على خططها لكشف النقاب عن سلسلة معالجات Ryzen 7000 في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر.



كانت شركة AMD قد أشارت سابقاً إلى خططها لإطلاق الجيل الجديد من سلسلة معالجات Ryzen 7000 خلال هذا الربع، واليوم تقدم “Lisa Su” الرئيسي التنفيذي للشركة تفاصيل أكثر دقة حول الموعد المتوقع لإطلاق الرقاقات وذلك خلال إعلان الشركة عن تقريرها المالي، حيث أشارت إلى حدث يعقد هذا الشهر.



من جانب أخر كشف تقرير من “Wccftech” عن الموعد المتوقع لعقد الحدث، حيث ينطلق حدث AMD في 29 من أغسطس، كما إستعرضت التسريبات الجدول الزمني لإطلاق المعالجات وهو كالتالي:

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في 29 من أغسطس تعقد الشركة حدث للإعلان الرسمي عن AMD Ryzen 7000في 13 من سبتمبر بدء معاينة الجيل الجديد من معالجات AMD Ryzen 7000في 15 من سبتمبر تنطلق سلسلة معالجات AMD Ryzen 7000 للأسواق.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المراجعات لسلسلة Ryzen 7000 بعد بدء المعاينة بيومين تقريباً، لتقدم للمستخدمين الفرصة لإختيار الإصدار المتوافق مع حاجة المستخدم.