تعلن وان بلس عن تحديث OxygenOS 13 الذي يرتكز على نظام Android 13



وان بلس وان بلس

أعلنت شركة وان بلس مؤخراً عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم OxygenOS 13 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 13.



تقدم وان بلس واجهة OxygenOS 13 بعدد من المميزات الجديدة التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، والتي تتوفر للمستخدمين لاحقاً هذا العام، على أن تقدم للمرة الأولى في هاتف OnePlus 10 Pro، ومن ثم تقدم في هواتف 10T، وOnePlus 8، وأيضاً Nord CE 2 Lite.



كما تأتي واجهة OxygenOS 13 بتصميم مائي جديد الذي يعرف من وان بلس بتصميم “Aquamorphic”، ويرتكز هذا التصميم على دعم المستخدم بتجربة سلسة وإنسيابية في الواجهة، كما تتميز رموز التطبيقات بتصميم دائري في الحواف.

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر أن يميل النظام إلى ألوان داكنة بنسبة أكبر، كما تأتي ميزة always-on بالتكامل مع Bitmoji وSpotify.ويأتي تحديث OxygenOS 13 بتصميم أقرب لواجهة ColorOS، حيث تقدم وان بلس تحديث OxygenOS 13 بميزة من واجهة Oppo في “Sidebar Toolbox” أو شريط الأدوات الجانبي، الذي يدعم المستخدم في الوصول السريع للتطبيقات.أيضاً من المقرر أن تأتي واجهة OxygenOS 13 مع نظام تشغيل Android 13 بالكثير من المميزات الجديدة، منها دعم تقنية spatial في الصوتيات، ودعم Dolby Atmos، مع تحسينات في مميزات المشاركة والبحث عن الأصدقاء في المحيط، وأيضاً تحسينات في بث التطبيقات، مع “Private Safe 2.0” الذي يتيح للمستخدم تخزين الملفات في جزء خاص وبحماية أعلى.وتؤكد شركة وان بلس على خططها لإطلاق الإصدار التجريبي من واجهة واجهة OxygenOS 13 لمستخدمي هاتف OnePlus 10 Pro قريباً.