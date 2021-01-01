يأتي هاتف Galaxy Z Fold4 بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus Plus

أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy Z Fold4 بترقية في طبقة الحماية الخارجية إلى Gorilla Glass Victus Plus لدعم الهاتف بتصميم أقوى.
أوضحت التسريبات التي جاءت عبر”Ahmed Qwaider” أن سامسونج تتجه لترقية طبقة الحماية الخارجية في Galaxy Z Fold4 إلى Gorilla Victus Plus، وهو ما يتوافق مع تفاصيل سابقة أكدت على أن هاتف Galaxy Z Fold4 يأتي بطبقة “Super UTG” مع تصميم جديد لفواصل الشاشة لخفض التجعد.
من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن هاتف Galaxy Z Fold4 سيدعم الشحن بآداء أسرع، فبالرغم من دعم الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W وسعة بطارية 4270 mAh، إلا أن عملية الشحن تتم بآداء أسرع حيث يمكن شحن نسبة 50% خلال 30 دقيقة.
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