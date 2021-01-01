يأتي هاتف Galaxy Z Fold4 بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus Plus



Galaxy Z Fold4 Galaxy Z Fold4

أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy Z Fold4 بترقية في طبقة الحماية الخارجية إلى Gorilla Glass Victus Plus لدعم الهاتف بتصميم أقوى.



أوضحت التسريبات التي جاءت عبر”Ahmed Qwaider” أن سامسونج تتجه لترقية طبقة الحماية الخارجية في Galaxy Z Fold4 إلى Gorilla Victus Plus، وهو ما يتوافق مع تفاصيل سابقة أكدت على أن هاتف Galaxy Z Fold4 يأتي بطبقة “Super UTG” مع تصميم جديد لفواصل الشاشة لخفض التجعد.



من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن هاتف Galaxy Z Fold4 سيدعم الشحن بآداء أسرع، فبالرغم من دعم الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W وسعة بطارية 4270 mAh، إلا أن عملية الشحن تتم بآداء أسرع حيث يمكن شحن نسبة 50% خلال 30 دقيقة.

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وتقدم سامسونج Galaxy Z Fold4 بتحسينات في إعدادات الكاميرة، حيث تأتي الكاميرة الرئيسية بمستشعر 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة telephoto تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، وتأتي الكاميرة الأمامية في غطاء الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل.يذكر أن هاتف Z Fold4 يأتي بنسبة أقل في العرض إلى الإرتفاع، ويدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.