تعلن ون بلس رسمياً عن هاتف 10T بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وشحن 150 وات

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صورة الخبر: هاتف 10T
هاتف 10T

أعلنت ون بلس اليوم عن هاتف 10T بعد أن ظهرت الفترة السابقة العديد من التسريبات عنه.

هاتف 10T يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080x2412 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنية HDR10+ ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 و 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX766 والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وهي macro بفتحة عدسة f/2.4 وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/.2.4.

الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,800 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 150 وات ويتواجد في علبته شاحن بقوة 160 وات ويأتي بقارئ للبصمة أسفل الشاشة ويعمل بنظام Android 12 مع واجهة OxygenOS 12.1.

ون بلس ستفتح الطلب المسبق على هاتف 10T يوم 1 سبتمبر على أن يتوفر للبيع يوم 29 سبتمبر وسعره سيبدأ من 649 دولار.

المصدر: اخبار التقنيه

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