تعلن ون بلس رسمياً عن هاتف 10T بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 وشحن 150 وات

أعلنت ون بلس اليوم عن هاتف 10T بعد أن ظهرت الفترة السابقة العديد من التسريبات عنه.
هاتف 10T يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080x2412 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنية HDR10+ ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 و 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.
يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX766 والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وهي macro بفتحة عدسة f/2.4 وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/.2.4.
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