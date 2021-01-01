يختبر تويتر ميزة جديدة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يختبر تويتر ميزة جديدة

صورة الخبر: تويتر
تويتر

يختبر تويتر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من نشر أشكال متعددة من الوسائط في تغريدة واحدة.

وفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch ، يبدأ تويتر اختبارًا جديدًا يمكّن المستخدمين من نشر ملفات GIF ومقاطع الفيديو والصور في تغريدة واحدة.

كان يُسمح للمستخدمين فقط بنشر ملف وسائط واحد في تغريدة علاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة علامات إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو في تغريدة.

تقوم منصة المدونات الصغيرة بإجراء الاختبار مع مجموعة صغيرة من المستخدمين لفترة محدودة.

يمكن أن يسمح Twitter للمستخدمين بنشر عناصر وسائط متعددة في تغريدة

في الوقت الحالي ، يمكن للمستخدمين المشاركين في الاختبار نشر تغريدات وسائط متعددة من Twitter للهاتف فقط.

قالت Twitter إنه يختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بدمج ما يصل إلى أربعة أصول وسائط في تغريدة واحدة ، بغض النظر عن التنسيق. يتم اختبار الميزة حيث يجري المستخدمون المزيد من المحادثات المرئية على Twitter باستخدام الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF علاوة على ذلك ، تتيح عناصر الوسائط أيضًا للمستخدم فرصة للتعبير عن نفسه بما يزيد عن 280 حرفًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يختبر تويتر ميزة جديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83668

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager