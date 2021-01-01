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يختبر تويتر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من نشر أشكال متعددة من الوسائط في تغريدة واحدة.



وفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch ، يبدأ تويتر اختبارًا جديدًا يمكّن المستخدمين من نشر ملفات GIF ومقاطع الفيديو والصور في تغريدة واحدة.



كان يُسمح للمستخدمين فقط بنشر ملف وسائط واحد في تغريدة علاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة علامات إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو في تغريدة.

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تقوم منصة المدونات الصغيرة بإجراء الاختبار مع مجموعة صغيرة من المستخدمين لفترة محدودة.يمكن أن يسمح Twitter للمستخدمين بنشر عناصر وسائط متعددة في تغريدةفي الوقت الحالي ، يمكن للمستخدمين المشاركين في الاختبار نشر تغريدات وسائط متعددة من Twitter للهاتف فقط.قالت Twitter إنه يختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بدمج ما يصل إلى أربعة أصول وسائط في تغريدة واحدة ، بغض النظر عن التنسيق. يتم اختبار الميزة حيث يجري المستخدمون المزيد من المحادثات المرئية على Twitter باستخدام الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF علاوة على ذلك ، تتيح عناصر الوسائط أيضًا للمستخدم فرصة للتعبير عن نفسه بما يزيد عن 280 حرفًا.