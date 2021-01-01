يرصد تلسكوب ويب مجرة "????كارت ويل"



تلسكوب جيمس ويب تلسكوب جيمس ويب

نشرت وكالة ناسا صورة جديدة التقطها تلسكوب ويب تظهر مجرة ??كارت ويل (مجرة عجلة العربة) ، والكشف عن تفاصيل جديدة حول تكوين النجوم والثقب الأسود المركزي للمجرة.



أنتج أجهزة تلسكوب ويب القوية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، هذه الصورة التفصيلية لمجرة عجلة العربة واثنتين من المجرات الأصغر المرافقة وفي الخلفية العديد من المجرات الأخرى، تقدم هذه الصورة نظرة جديدة لكيفية تغير مجرة ??عجلة العربة على مدار مليارات السنين.



وتتكون المجرة من حلقتين، وهما حلقة داخلية مضيئة تحتوي على كمية هائلة من الغبار الساخن وحلقة ملونة محيطة بها.

قد يعجبك أيضا...

وقالت ناسا إن هذه الصورة تظهر أن المجرة في مرحلة انتقالية للغاية وسوف تواصل التحول.وقال البيان إن تلسكوبات أخرى، بما في ذلك التلسكوب هابل الفضائي، قامت في السابق برصد مجرة كارت ويل.وأضاف البيان "ولكن الغموض يكتنف المجرة المثيرة، ربما بسبب كمية الغبار الذي يحجب عملية الرصد. ويكشف التلسكوب ويب، بقدرته على رصد ضوء الأشعة تحت الحمراء، الآن أشياء جديدة عن طبيعة مجرة كارت ويل".وتأتي الصورة الأحدث بعد مرور نحو أسبوعين على إرسال التلسكوب الصورة الأعمق والأوضح للأشعة تحت الحمراء عن الكون البعيد حتى الآن.والتلسكوب جيمس ويب هو التلسكوب الأقوى في العالم، وقامت بتصنيعه على نحو مشترك وكالات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.وتم إطلاق التلسكوب في 25 ديسمبر الماضي على متن الصاروخ ماريان من قاعدة كورو لإطلاق المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.واستغرق تطوير التلسكوب ويب نحو 30 عاما وتكلف نحو عشرة مليارات دولار، وهذا التلسكوب هو خليفة التلسكوب هابل المستخدم منذ أكثر من ثلاثين عاما.