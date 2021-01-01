يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي أول صورة لأبعد نجم معروف في الكون



تلسكوب جيمس ويب الفضائي تلسكوب جيمس ويب الفضائي

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة لأبعد نجم معروف في الكون، اسمه إيرنديل، على بعد حوالي 28 مليار سنة ضوئية من الأرض.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، هذا هو بعد أكثر من 10 مليارات سنة ضوئية من أبعد نجم رآه علماء الفلك.



في مثل هذه المسافات الهائلة، يمكن للخبراء عادة تكوين مجرات كاملة فقط، لكن صدفة محظوظة سمحت لهم برصد إيرنديل بواسطة تلسكوب هابل الفضائي ثم ملاحظته مرة أخرى باستخدام ويب في 30 يوليو.

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من خلال مقارنة صورة هابل بالصورة التي تم التقاطها بواسطة التلسكوب الفضائي الفائق الجديد التابع لناسا والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار "7.4 مليار جنيه إسترليني"، تمكن الخبراء من العثور على إيرنديل المراوغ كنقطة حمراء باهتة أسفل مجموعة من المجرات البعيدة.النجم الذي استغرق ضوءه 12.9 مليار سنة ضوئية للوصول إلى الأرض، خافت جدًا لدرجة أنه سيكون من الصعب العثور عليه بدون مساعدة هابل الذي ُصور في ضوء الأشعة فوق البنفسجية المرئية مقارنة بالأشعة تحت الحمراء في ويب.هذا المثال من التلسكوبين اللذين يعملان جنبًا إلى جنب هو بالضبط ما تصوره ناسا، على الرغم من اعتبار ويب في النهاية خليفة هابل الشهير.قالت مجموعة من علماء الفلك باستخدام حساب Twitter Cosmic Spring JWST: " نحن متحمسون لمشاركة أول صورة لـ JWST لـ Earendel، وهو أبعد نجم معروف في عالمنا، بعدسة مكبرة ومضخمة بواسطة مجموعة مجرات ضخمة ''.