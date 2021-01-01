ميزة مذهلة في آيفون تحميك من هجمات الاختراق..ينقذك من الخطر..



آيفون آيفون

يمتلك جهاز iPhone الخاص بك ميزة مذهلة يمكن أن تحميك من هجمات الاختراق، وكلها مرتبطة بتنبيه، وتعزز أمانك على الإنترنت بسرعة كبيرة.



تسمى الميزة تسجيل الدخول مع Apple ، وربما تكون قد استخدمتها بالفعل، تنبثق عندما تتصفح الويب، خاصة عندما تقوم بالتسجيل في مواقع الويب أو التطبيقات لأول مرة.



إنها طريقة لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب باستخدام معرف Apple الخاص بك، والأهم من ذلك أنها تتيح لك إخفاء بريدك الإلكتروني.

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أوضحت شركة Apple أن "تسجيل الدخول باستخدام Apple هو الطريقة السريعة والسهلة والأكثر خصوصية لتسجيل الدخول إلى تطبيقات ومواقع الجهات الخارجية باستخدام معرف Apple الذي لديك بالفعل، هذا يعني أنك لست بحاجة إلى مشاركة بريدك الإلكتروني الحقيقي أو تسجيل الدخول باستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.ووفقا لموقع ذا صن، هذا يعني في النهاية أن مواقع الويب لديها معلومات أقل عنك، مما يجعل أكثر صعوبة على المتسللين أيضًا.تم إنشاء نظام إخفاء بريدي الإلكتروني من Apple مباشرةً لتسجيل الدخول باستخدام Apple.يقوم بإنشاء ومشاركة عنوان بريد إلكتروني فريد وعشوائي يقوم بإعادة التوجيه إلى بريدك الإلكتروني الشخصي.تقول Apple إن نظام تسجيل الدخول الخاص بها مع Apple لن يتتبعك أثناء استخدامك للتطبيقات أيضًا.يمكن لمستخدمي Apple التحقق من تسجيل الدخول باستخدام تطبيقات Apple في أي وقت.على iPhone، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات ثم النقر فوق اسمك، ثم انتقل إلى كلمة المرور والأمان، ثم انقر فوق التطبيقات التي تستخدم معرف Apple الخاص بك.