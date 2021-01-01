2.9 مليار دولار عائدات برامج أتمتة العمليات الآلية robotic process automation في 2022



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

من المتوقّع أن تصل عائدات حلول أتمتة العمليات الآلية robotic process automation حول العالم إلى عتبة 2.9 مليار دولار خلال العام 2022، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 19.5% عن العام 2021، وذلك وفقا لأحدث الدراسات الصادرة عن شركة "جارتنر" للأبحاث.



وقالت كاثي تورنبوهم، نائب الرئيس الأول للأبحاث لدى "جارتنر":" بعد تحقيقها معدّل نمو بلغ 31% خلال العام 2021، تواصل أسواق حلول أتمتة العمليات الآلية تحقيق معدلات نمو تفوق المعدّل العالمي لنمو أسواق حلول البرامج والبالغ 16%. إذ تتجه المؤسسات إلى الاستفادة من هذه الحلول لتسريع تنفيذ مبادرات أتمتة عمليات الأعمال ومخططات التحوّل الرقمي، وذلك من خلال تحويل كوابيس السابق إلى أحلام رقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية".



وعلى الرغم من نموها بوتيرة أبطأ لدى مقارنتها بالسنوات الماضية، إلا أن توقّعات أسواق حلول أتمتة العمليات الآلية تتجه إلى استمرارها في تحقيق معدلات نمو عشرية وصولا إلى العام 2023، مع تقديرات لنمو سنويّ بمعدّل 17.5%.

قد يعجبك أيضا...

ولا تزال حلول أتمتة العمليات الآلية ميدانا مُلفتا وسريع النمو في الأسواق، لا سيما مع إقبال المزيد من شركات تطوير الحلول على تقديم عروضها لأتمتة العمليات الآلية ضمن منظومة أوسع من منصات الأتمتة التي تمتلك إمكانيات الأتمتة الفائقة. وفيما يمثل انطلاق نحو بلوغ الأتمتة الفائقة، سوف تسعى المؤسسات إلى زيادة إنفاقها على حلول برامج أتمتة العمليات الآلية لأنها لا تزال تعتمد على الكثير من الإجراءات المتكررة، والأعمال اليدوية والتي يمكن من خلال الأتمتة توفير الكثير من وقت الموظفين لتركيزه أكثر على العمل الاستراتيجي.من جهتها، قالت فارشا ميهتا، كبير المتخصصين في أبحاث السوق لدى "جارتنر":" إن المنافسة ما بين شركات تطوير حلول أتمتة العمليات الآلية والعديد من شركات البرمجيات تدفع بالأسواق نحو توفير ما هو أكثر من مجرد عرض تقني مبنيّ على تقنية منفردة، ليتجه أكثر نحو مزيد من الباقات والأدوات المتقدمة والتي تتضمن منصات تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية low-code، وتعدين العمليات، وتعدين المهام، وتنظيم نماذج القرار، ومنصات الدمج-كخدمة iPaas، ورؤية الكمبيوتر، وإمكانيات أنظمة التعرّف على الهوية IDP، بالإضافة إلى عروضهم القائمة من أتمتة العمليات الآلية. إذ يتيح لهم ذلك، أو بالأحرى يجعلهم قادرين على توفير منصات تقنيات أتمتة فائقة شاملة".وفي الواقع، تشير تقديرات شركة "جارتنر" إلى أنه وبحلول العام 2024 فإن التوجه نحو بلوغ مرحلة الأتمتة الفائقة سوف تدفع بالمؤسسات نحو تبني ثلاثة على الأقل من حوالي عشرين نوعية متوفرة من برامج الأتمتة الفائقة والحيادية للعمليات.المنظور الإقليميتتجه أسواق أمريكا الشمالية، وغرب أوروبا واليابان مجتمعة للإسهام بقرابة 77% من عائدات أسواق حلول أتمتة العمليات الآلية حول العالم خلال العام 2022. فأسواق أمريكا الشمالية سوف تسهم بالنصيب الأكبر بحصة تصل إلى 48.5%، تليها أسواق غرب أوروبا واليابان بحصص تبغ 19% و10% على التوالي.