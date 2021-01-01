فتح باب الحجز على الدفعة الثانية من فورثينج T5 إيفو 2022



فورثينج T5 إيفو 2022 فورثينج T5 إيفو 2022

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة الرخا التجارية RTC عن فتح باب الحجز على الدفعة الثانية من سيارتها فورثينج T5 Evo التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، ويتم تقديمها محليا بفئات مختلفة أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 490 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 540 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر 570 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).- فئة رابعة بسعر 575 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).جدير بالذكر أن شركة فورثينج الصينية تعتبر علامة تجارية فرعية لمجموعة دونج فينج الصينية، وبدأ تصنيع هذه السيارة في 2020، وذلك بمصنع المجموعة في الصين.ويتم تقديم السيارة بنفس المحرك الذي تطرحه الشركة مع هذه السيارة في الاسواق الأخرى، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 197 حصان وعزم 285 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل وقوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الاساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية LED نهارية.- تكييف هواء يدوي مع مخارج هواء خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- واي فاي وبلوتوث.- شاشة رقمية 10.25 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- زجاج خلفي داكن.- نظام صوتي يضم سماعتين.- سبويلر خلفي.- منافذ يو اس بي أمامية وخلفية.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.- فتحة سقف بريموت.- فرش داخلي باللون الأسود.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مفتاح ذكي.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.