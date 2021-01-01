7 أسباب تؤدي إلى تعطل عمل الوسائد الهوائية بالسيارة



الوسائد الهوائية الوسائد الهوائية

تعد الوسائد الهوائية، أو “الإيرباج” كما يطلق عليها؛ أحد أهم وسائل الأمان والسلامة في السيارة، حيث تمتلئ هذه الوسائد بالهواء وتمنع السائق من الاصطدام في الجزء المقابل له “التابلوه” عند وقوع حادث أو اصطدام قوي.



وتعمل الوسائد الهوائية من خلال عدة مستشعرات مختلفة يتم تثبيتها في كل أنحاء السيارة، وبمجرد حدوث تصادم تعمل هذه المستشعرات على إرسال الإشارة إلى الوسائد الهوائية لتفتح في زمن قليل جدا يمكن تقديره بأجزاء من الملي ثانية.



إلا أنه أحيانًا ما يتوقف عمل الإيرباج أو الوسائد الهوائية في بعض السيارات دون معرفة السبب الذي أدى لذلك، وتسبب هذه المشكلة خطر حقيقي على حياة قائد السيارة والركاب.

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حالات لا تعمل بها الوسائد الهوائيةوهناك مجموعة من الحالات أو الأخطاء تتسبب في تعطل الوسائد الهوائية وتوقفها عن الوظيفة الأساسية الموجودة في السيارة من أجلها، والتي قد يجهلها بعض سائقي ومالكي السيارات بحسب نصائح خبراء السيارات، وهي:1 – اصطدام السيارة من الخلفلا تعمل الوسائد الهوائية عند اصطدام السيارة من الخلف وذلك بسبب غياب المستشعرات الخلفية من السيارة.2 – انقلاب السيارةعند انقلاب السيارة لا تعمل الوسائد الهوائية إلا في حالة واحدة، وهي وجود وسائد هوائية جانبية.3 – الضغط بقوة على الفراملعند قيام السائق بالضغط بقوة على الفرامل، فيؤدي ذلك إلى عدم عمل الوسائد الهوائية، وذلك بسبب انخفاض الجزء الأمامي للسيارة بشكل كبير.4 – وجود أجهزة إلكترونية بالقرب من الوسائد الهوائيةفي حالة وجود أجهزة إلكترونية تصدر ترددات قوية بالقرب من الوسائد الهوائية قد يتوقف عملها، حيث تعمل ترددات الأجهزة الإلكترونية المنبعثة منها على تعطل أنظمة الوسائد في بعض الأحيان.5 – ضعف اصطدام السيارةإذا كانت قوة صدمة السيارة بأخرى أو بأي جسم صلب كالحوائط أو الأعمدة وغيرها ضعيفة، ففي هذه الحالة قد تكون الصدمة غير كافية لفتح الوسائد الهوائية، ومن ثم لا تعمل بآليتها الطبيعية.الوسائد الهوائية6 – ضعف البطارية الاحتياطية للوسادة الهوائيةيتكون نظام الإيرباج من عدة أجهزة ويضم بطارية احتياطية تعتمد على بطارية السيارة الأساسية، وانخفاض قدرة البطارية الاحتياطية قد يتسبب في عمل الوسائد، وأهم أسباب انخفاضها انخفاض البطارية الأساسية.7 – عيوب صناعةقد يكون هناك عيوب صناعة تمنع الوسادة الهوائية بالسيارة من العمل بالآلية الصحيحة وتحقيق الهدف المصنعة من أجله.