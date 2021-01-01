تعرف على أسعار سيارات سوزوكي موديل 2022..بعد زيادة أغسطس..



سوزوكي سوزوكي

بعد ارتفاع الأسعار الأخير الذي شهدته سوق السيارات منذ بداية الشهر الجاري؛ ازدادت معدلات البحث عن أسعار السيارات من مختلف العلامات التجارية، وفي السطور التالية نستعرض أسعار سيارات سوزوكي موديل 2022 بعد آخر زيادة أعلنتها شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري للعلامة التجارية سوزوكي في مصر.



وكانت القائمة السعرية التي كشفت عنها الشركة قد شهدت قيم ارتفاعات تراوحت بين ألفين إلى 20 ألف جنيه على معظم طرازاتها المتاحة داخل الأسواق المحلية.



سوزوكي ألتو 2022

حيث جاءت أقل سيارات سوزوكي سعراً؛ ألتو موديل 2022 بنحو 164 ألف جنيه، بدلًا من 162 ألف، بفارق ألفي جنيه.

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