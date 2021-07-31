سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب، اليوم الخميس، الموافق 4 أغسطس 2022 ، استقرارا في السوق المحلية بعد عدة ارتفاعات متتالية اختتمها على تراجع مساء أمس.



وكانت أسعار الذهب أمس تباينت ارتفاعاتها ما بين الأعيرة، وصعد عيار الذهب 21 الأكثر تداولًا في مصر حوالي 11 جنيهًا في سعر الجرام في وقت سابق.



أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل عيار الذهب 24 وهو الأكثر قيمة نحو 1183 جنيهًا، بينما سجل الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر نحو 1035 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 887 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 692 جنيها.

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سعر جنيه الذهبصعد سعر جنيه الذهب (8 جرامات لعيار 21) نحو 88 جنيهًا، حيث سجل 8280 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.في سوق الذهب، يختلف سعر البيع عن سعر الشراء، على عكس ما هو مفترض أن يكون سعر شراء الذهب هو نفسه سعر بيع الذهب، ولكن العرف السائد بين التجار في سوق الذهب أن يختلف السعر من الذهب المباع عن السعر عند الشراء ، وهذا الفارق يتراوح بين 10 و 20 جنيها للجرام حسب مكان المحل وحالة الذهب وقيمة المصنعية.سعر الذهب في مصر الآنسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 887 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1035 جنيهًا.سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1183 جنيهًا.سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 692 جنيها.سعر جنيه الذهب سجل نحو 8280 جنيهًا.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية، انخفضت قليلاً في منتصف التعاملات بعد صعودها صباحًا لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء 3 أغسطس 2022 مرتبطة بسعر الذهب وتداولاته في البورصة العالمية، وسجلت أسعار الذهب وقت كتابة هذا التقرير 1766 دولارا للأوقية.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 207.43 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 190.15 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 181.50 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 155.57 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 121 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.36 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.92 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.19 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.02 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.13 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 211.95 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 194.29 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 185.46 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 158.97 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 123.64 ريال