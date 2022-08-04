سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4-8-2022.. أسعار مواد البناء



سعر الحديد والأسمنت سعر الحديد والأسمنت

استقر سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك خلال تعاملات اليوم الخميس 4-8-2022، حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى تثبيت سعره رغم الارتفاع التدريجي في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.



وتشهد أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد تراجعًا عالميًا بالأسواق، ومع ذلك استقرت أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت دون تراجع، كما حدث في الأسواق العالمية رغم حالة الركور التي تسيطر على السوق المصري.



وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء - سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم.

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أسعار مواد البناء سعر طن الحديدبلغ متوسط سعر طن الحديد -تسليم أرض المصنع- 16 ألف جنيه و17770 جنيهًا.بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثمارى -تسليم أرض المصنع- بين 16 و17 ألف جنيه.سجل سعر طن الحديد -تسليم أرض المصنع- للمصانع المتكاملة بين 17500 و17770 جنيهًا.بلغ سعر الحديد الاستثماري للطن: 17685 جنيهًا، بتراجع 112 جنيهًا.وصل سعر حديد عز للطن: 187974 جنيهًا، بتراجع 87 جنيهًا.سجل سعر حديد عز نحو 17670 جنيهًا.سجل سعر طن الحديد حديد السويس للصلب 17570 جنيهًا، منخفضًا من 18070 جنيهًا، سجل طن حديد المصريين نحو 17570 جنيهًا.وسجل حديد الجيوشي للصلب لـ17300 جنيه.بينما سجل سعر طن حديد بشاي 17500 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو 18075 جنيهًا.وتراجع سعر طن حديد الجارحي لـ 17300 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو نحو 17850 جنيهًا.وبلغ سعر طن حديد المراكبي لـ 17550 جنيهًا، وكان يسجل نحو 18050 جنيها خلال يونيو.وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيهًا بدلًا من 18000 جنيه خلال يونيو.اقتصادسعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 4-8-2022.. أسعار مواد البناء الخميس 04/أغسطس/2022 - 03:41 صالحديد والأسمنتالحديد والأسمنت شاركطباعةاستقر سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك خلال تعاملات اليوم الخميس 4-8-2022، حيث اتجهت أغلب شركات الحديد إلى تثبيت سعره رغم الارتفاع التدريجي في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.وتشهد أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد تراجعًا عالميًا بالأسواق، ومع ذلك استقرت أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت دون تراجع، كما حدث في الأسواق العالمية رغم حالة الركور التي تسيطر على السوق المصري.وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء - سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم.أسعار مواد البناء سعر طن الحديدبلغ متوسط سعر طن الحديد -تسليم أرض المصنع- 16 ألف جنيه و17770 جنيهًا.بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثمارى -تسليم أرض المصنع- بين 16 و17 ألف جنيه.سجل سعر طن الحديد -تسليم أرض المصنع- للمصانع المتكاملة بين 17500 و17770 جنيهًا.بلغ سعر الحديد الاستثماري للطن: 17685 جنيهًا، بتراجع 112 جنيهًا.وصل سعر حديد عز للطن: 187974 جنيهًا، بتراجع 87 جنيهًا.سجل سعر حديد عز نحو 17670 جنيهًا.سجل سعر طن الحديد حديد السويس للصلب 17570 جنيهًا، منخفضًا من 18070 جنيهًا، سجل طن حديد المصريين نحو 17570 جنيهًا.وسجل حديد الجيوشي للصلب لـ17300 جنيه.بينما سجل سعر طن حديد بشاي 17500 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو 18075 جنيهًا.وتراجع سعر طن حديد الجارحي لـ 17300 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو نحو 17850 جنيهًا.وبلغ سعر طن حديد المراكبي لـ 17550 جنيهًا، وكان يسجل نحو 18050 جنيها خلال يونيو.وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيهًا بدلًا من 18000 جنيه خلال يونيو.txtرجب شحاتة: سعر الأرز سيسجل 10 جنيهات منتصف أغسطسأسعار مواد البناء سعر الأسمنت اليومسعر الأسمنت الرمادي للطن: 1396 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1400 جنيه للطن.المخصوص 1380 جنيهًا للطن.الممتاز 1415 جنيهًا للطنحلوان 1390 جنيهًا للطن.وادي النيل 1370 جنيهًا للطن.سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 990 إلى 1060 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوم بين 1365 و1390 جنيهًا للطن.الأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.