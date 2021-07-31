تهبط صادرات فنزويلا النفطية 27 بالمئة في يوليو

هبطت صادرات فنزويلا من النفط الخام 27 بالمئة في يوليو عن الشهر السابق متضررة من تعطلات في إمدادات الكهرباء والغاز إلى شركة الطاقة المملوكة للدولة، بحسب بيانات "رفينيتيف أيكون" لرصد السفن ووثائق داخلية للشركة.
وأشارت البيانات إلى أن ما إجماليه 29 سفينة غادرت فنزويلا الشهر الماضي حاملة 460 ألف و323 برميلا في اليوم من الخام والمنتجات المكررة.
وتشير تلك الأرقام إلى انخفاض بنسبة 27 بالمئة مقارنة بشهر يونيو وهبوطا بنسبة 38 بالمئة من مستويات يوليو 2021.
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