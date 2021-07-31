صعود البورصة بمنتصف التعاملات.. وإيقاف التعامل على سهم "المصريين للاستثمار"

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات متوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 11700 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3840 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 1875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2753 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 3544 نقطة.



في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما؛ اودن للاستثمارات المالية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.



كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، لعدد 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 17.4 مليون جنيه.



أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إلكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الثانية 250 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.38%، شراء الثالثة 550 ألف سهم بنسبة 0.025% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 350 ألف سهم، شراء الخامسة 450 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 5 ملايين سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.1961%، على التوالي.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، العربية لإدارة وتطوير الأصول 455 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 735 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، البدر للبلاستيك 27.6 ألف سهم، 74 ألف سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، الأهلي للتنمية والاستثمار، 348 ألف سهم، 300 سهم، 10 آلاف سهم، 26 ألف سهم، 60 ألف سهم، 9472 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 641 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.



في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.75%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.015 مليار جنيه مقارنة مع 767.1 مليون جنيه بنسبة نمو 32.35%.



ومن جهة أخرى قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بأسباب ومبررات عدم تحقيقها لأية إيرادات خلال الربع الأول من العام، واتجاه بند العملاء للانخفاض وتوضيح موقف قطعة الأرض المترتب عليها التزامات بلغت 3.6 مليون جنيه، وتوقفت الشركة عن سدادها لحين مدها بالمرافق، وتقديم خطة مجلس الإدارة المستقبلية لتعظيم الإيرادات الناتجة عن ممارستها للنشاط في ضوء الإفصاح السابق عن إعادة هيكلة وتطوير الشركة.