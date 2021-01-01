تعرف على أفضل غذاء لمرضى التهاب المفاصل

رغم عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض. ووفقا لأحد الخبراء، يمكن لنوع معين من زيت الطهي القيام بذلك.
قال ساس بارساد، مؤسس The Gut Co لموقع «إكسبريس» البريطاني: «زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر، لأنه أقل أشكال زيت الزيتون معالجة، يعد رائعا في تقليل الالتهاب».
وأضاف أن تناوله في وقت معين من اليوم يمكن أن يزيد من فوائده. وأوضح: «من الأفضل تناوله أول شيء في الصباح، حيث يسهل امتصاصه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء بهذه الطريقة. و15 مليلترا ستكون كافية. ويمكن لإضافة بعض الليمون أن يجعله شهيا أكثر، بينما يتمتع جسمك أيضا بالفوائد الصحية لعصير الليمون أيضا». بحسب موقع «RT».
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