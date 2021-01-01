تعرف على أفضل غذاء لمرضى التهاب المفاصل



أفضل غذاء لمرضى التهاب المفاصل أفضل غذاء لمرضى التهاب المفاصل

رغم عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض. ووفقا لأحد الخبراء، يمكن لنوع معين من زيت الطهي القيام بذلك.



قال ساس بارساد، مؤسس The Gut Co لموقع «إكسبريس» البريطاني: «زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر، لأنه أقل أشكال زيت الزيتون معالجة، يعد رائعا في تقليل الالتهاب».



وأضاف أن تناوله في وقت معين من اليوم يمكن أن يزيد من فوائده. وأوضح: «من الأفضل تناوله أول شيء في الصباح، حيث يسهل امتصاصه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء بهذه الطريقة. و15 مليلترا ستكون كافية. ويمكن لإضافة بعض الليمون أن يجعله شهيا أكثر، بينما يتمتع جسمك أيضا بالفوائد الصحية لعصير الليمون أيضا». بحسب موقع «RT».

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وأوصى بارساد ببعض الأطعمة الأخرى للمساعدة في هذه الحالة، مشيرا: «ألم المفاصل عادة ما يكون من أعراض الالتهاب في الجسم، لذا للحد من ذلك، يجب تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب».وشرح أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تعمل على تقليل البروتينات الالتهابية في الجسم وكذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.ويمكن العثور على أوميغا 3 في العديد من أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون والسردين والمكسرات والبذور، أو يمكن تناول مكمل غذائي يومي.ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه الملونة أن تفعل المعجزات أيضا في علاج الالتهابات التي تسبب آلام المفاصل.وتابع: «التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد المعروف باسم الأنثوسيانين، لذا فهو خيار رائع إذا كنت تبحث عن القضاء على المفاصل المؤلمة».