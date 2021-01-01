«أكبر ثقب في العالم» يظهر بشكل مفاجئ ويُثير الزعر ..عرضه 25 مترًا..



أكبر ثقب في العالم أكبر ثقب في العالم

على بُعد أمتار قليلة من منجم Alcaparrosa للتعدين في مدينة تشيلي، تحديدًا في بلدة تييرا أماريلا بمنطقة أتاكاما، في غربي أمريكا الجنوبية، ظهر بشكل مُفاجئ ثُقب كبير، قال عنه الخبراء أنه «أكبر ثقب أو حفرة في العالم»، يبلغ عرضه 82 قدمًا بما يعادل 25 مترا، وعمقه يزيد عن 650 قدمًا بما يعادل 200 متر، ما أثار الرعب بين الأهالي، وحتى الآن لم يتوصل الخبراء إلا أى تفسير علمي له، كما أكدوا أنه منذ اكتشافه السبت الماضي، حتى الآن يتوسع شيئًا فشيء، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



الحفرة تبدو مرعبة وضخمة بشكل كبير، وتمتد على مساحة واسعة من الأراضي، كما أن عُمقها هو الآخر كبير، لذلك أبلغ السكان عنها وقدموا شكوى لظنهم أنها بسبب التعدين المفرط في المنطقة، وأنها مُرتبطة بمنجم النحاس القريب منهم، ولكن الخبراء من وكالة الجيولوجيا الوطنية في تشيلي الذين ذهبوا لمعاينة المكان لم يحددوا إلى الآن هل الأمر بسبب عمليات التعدين، أم هي ظاهرة طبيعية غريبة.



وقال كريستوبال زونيجا، رئيس البلدية المحلي لتشيلي: «ظهرت حفرة واسعة المدى وتتوسع كل يوم في مساحتها، تقع على أطراف المدينة، أثارت الرعب في نفوس السكان تحديدًا القريبون من المنجم، والذين أبلغوا عن أن التعدين المفرط في المنطقة قد يكون هو السبب وله عواقب وخيمة».

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وتابع: «الثقب عمقه كبير، حوالي 200 متر إلى القاع، لكننا رأينا وجود الكثير من المياه بداخله، ولا تزال الحفرة تتوسع ولا تزال تنمو وهي شيء لم نشهده من قبل في مجتمعنا».ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ويواصل المسؤولون مراقبة المنطقة، رغم أن السكان المحليين قلقون من استمرار اتساع الحفرة التي ظهرت من العدم.يذكر أن السلطات أمرت المنجم بوقف الأعمال في المنطقة حتى تنتهي الاختبارات ويتم اكتشاف سبب هذا الثقب، كما تم عزل المنطقة من السكان والعمال، على الرغم من تأكيد الخبراء أنه لا يوجد هناك أي تأثير على الأفراد أو المعدات أو البنية التحتية.