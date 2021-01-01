الأعراض والعلاج.. صداع الجيوب الأنفية



الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية





يعاني البعض من صداع الجيوب الأنفية قد يشعر بالضغط يتراكم في عظام الوجنتين والجبهة والأنف وقد يتصاعد الألم عندما يسعل الشخص ، أو يشعر بالثقل بينما يحاول الشخص الانحناء.



نظرًا لأن أعراض صداع الجيوب الأنفية تتداخل مع أعراض الصداع النصفي ، غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين نفس الأعراض. عادة ، عندما يشتكي الناس من التهاب الجيوب الأنفية ، فعادةً ما يُعد صداعًا نصفيًا. يستمر الصداع النصفي لبضع ساعات فقط ، في حين أن صداع الجيوب الأنفية يمكن أن يستمر لعدة أيام. الألم ، والضغط ، والامتلاء في الخدين ، والحاجب ، والجبهة ، وانسداد الأنف ، والتعب ، والشعور بألم في الأسنان وفقال india .com

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الأعراضنزلات البرد : الجيوب الأنفية حالة شائعة خلال مواسم البرد. يكون الشخص المصاب بنزلات البرد أكثر عرضة للإصابة بصداع الجيوب الأنفية حيث يتم حظر المخاط في منطقة الأنف ، مما يزيد الضغط على العضلات المستهدفة ويسبب الألم.الحساسية الموسمية : مثل نزلات البرد والحساسية الموسمية هي الأسباب الشائعة لصداع الجيوب الأنفية. تسبب الحساسية اضطرابًا في منطقة الأنف مسببة التهابات تؤدي إلى ظهور أعراض الجيوب الأنفية.الزوائد الأنفية: وهو نمو غير طبيعي في الأنف يؤدي إلى انسداد. يتسبب هذا الانسداد في تراكم المخاط في الأنف مما يؤدي إلى الضغط والتسبب في الألم.الحاجز المنحرف: هذه حالة لا يكون فيها الغضروف والعظم في مركز الأنف مستقيماً. هذا عادة ما يسبب مشاكل في التنفس. مع انسداد المخاط ، ويمكن أن يسبب أيضًا صداع الجيوب الأنفية.العلاجاتصداع الجيوب الأنفية شائع ويتم علاجه ببعض الطرق البسيطة في معظم الحالات. تهدف هذه العلاجات إلى تخفيف الأعراض وعلاج العدوى. العلاجات الشائعة الموصى بها لصداع الجيوب الأنفية هي كما يلي:ف هذه العلاجات إلى تخفيف الأعراض وعلاج العدوى. العلاجات الشائعة الموصى بها لصداع الجيوب الأنفية هي كما يلي:العلاجات المنزلية: هناك نصائح للرعاية الذاتية لتقليل صداع الجيوب الأنفية. يوصى بتجربة العلاجات المنزلية الأساسية بدلاً من تناول الأدوية. تساعد الضغطات الدافئة على منطقة الألم أيضًا في تخفيف الألم.شرب المزيد من السوائل ورذاذ الأنف بالماء الطري يساعد أيضًا في تخفيف صداع الجيوب الأنفية الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن أن تساعد في البداية في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب الناجم عن تجاويف الجيوب الأنفية. قد تساعد الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل مضادات الهيستامين إذا كان الصداع ناتجًا عن تفاعل تحسسي.